Une vague de feu menace l’Espagne : les super-incendies arrivent

22/08/2021 à 8h15 CEST

Une vague de feu menace l’Espagne. Ce que les experts appellent les “superfires” sont déjà là, comme en témoigne celui enregistré dans Navalacruz (Ávila), qui a détruit près de 23 000 hectares, une superficie équivalente à plus de 30 000 terrains de football. Le WWF propose une mobilisation générale contre le feu pour éviter que la situation très grave qui surinences Ils provoquent en Grèce et en Turquie peuvent se produire en Espagne. La solution, selon l’ONG, serait de transformer le paysage pour le rendre moins inflammable : adapter les forêts au changement climatique.

L’espace méditerranéen est l’une des régions où le risque mondial d’incendies dus au changement climatique est le plus élevé. Chaque année 375 000 hectares brûlent en moyenne en Méditerranée. Mais le problème est planétaire : l’Amazonie, l’Australie, les États-Unis & mldr; Et ils ont déjà atteint des zones jusqu’ici sans rapport avec ce problème, comme le Canada ou l’Arctique. Les feux de forêt détruisent (littéralement) la Terre.

Les scientifiques ont déjà tiré la sonnette d’alarme : si des mesures ne sont pas prises d’urgence, Le pire est encore à venir, et dans les années à venir, nous assisterons à un nombre croissant d’incendies de plus en plus graves. Aussi en Espagne, qui est l’un des pays les plus vulnérables à «superfires & rdquor;.

Actuellement, environ 12 000 incendies sont enregistrés en Espagne chaque année, qui détruisent une superficie équivalente à 100 000 terrains de football. La plupart sont intentionnels et dans 95% l’action humaine apparaît derrière.

La combinaison de vagues de chaleur prolongées, de sécheresses et d’un faible taux d’humidité, ainsi qu’une végétation très sèche et une négligence de la gestion des forêts placent l’Espagne, selon le WWF, « dans un risque élevé de grands incendies de forêt, d’une virulence jusqu’alors inconnue & rdquor ;.

Des incendies impossibles à éteindre

Des incendies impossibles à éteindreLe WWF cite comme exemples de ce qui pourrait arriver en Espagne les grands incendies de forêt que le Portugal a subis en 2017, qui ont causé la mort d’une centaine de personnes. Ce sont les superfeux, incendies de sixième génération: explosifs, ils se propagent à très grande vitesse, ils ne suivent pas une trajectoire fixe et ils deviennent incommensurables et impossibles à éteindre.

L’ONG s’est mise au travail pour éviter les catastrophes. D’une part, il a publié le rapport « Paysages de pare-feu », dans laquelle une stratégie étatique est prônée pour transformer le paysage actuel en un «tuile de pare-feu& rdquor; qui allie le tissu productif et la conservation de la biodiversité. «Chaque arbre compte et est« un soldat dans la lutte contre le changement climatique & rdquor;, insiste.

D’autre part, le WWF promeut une campagne de collecte de signatures, « Arrêtez la planète en feu », pour créer des forêts et des peuplements forestiers plus résistants aux températures élevées, à la sécheresse et à l’abandon. Pour que « le paysage lui-même soit le meilleur pare-feu & rdquor ;. L’objectif, arrêter la “vague de feu qui traverse la Planète & rdquor;, évitez les superfeux.

Le dernier exemple de cette “vague de feu & rdquor; en Espagne, c’est le Incendie de Navalacruz, toujours actif. C’est le 15e grand incendie de forêt (plus de 500 hectares brûlés) enregistré cet été et le troisième plus grave en Espagne depuis qu’il y a des records. Ils ont déjà brûlé près de 22 723 hectares, selon le Copernicus Emergency Management Service, et leur périmètre atteint 130 kilomètres.

Ainsi, il se situe derrière celui de Cortes de Pallás (Valence) en 2012, qui a brûlé 30.000 hectares, et celui de Minas de RioTinto (Huelva), en 2004, avec 27.000 hectares et deux morts. Et il dépasse celui d’Andilla (Valence), qui a terminé avec 22 000 hectares en 2012.

Le changement climatique alimente des incendies extrêmes

Le changement climatique alimente des incendies extrêmesL’augmentation de la proportion de incendies extrêmes telles que celles-ci obligent à quantifier les dommages écologiques, sociaux et économiques que le feu laisse chaque année. Selon les comptes du WWF, les grands incendies de forêt en Espagne représentent à peine 0,18 % du total, mais 40 % de la superficie totale touchée y brûle.

Le changement climatique favorise les conditions idéales pour alimenter ces grands incendies. Le récent rapport du GIEC (https://verdeyazul.diarioinformacion.com/informe-de-la-onu-el-cambio-climatico-es-aun-peor-de-lo-que-se-creia.html) ne vous J’en doute la crise climatique induite par l’homme affecte une augmentation des événements extrêmes, comme des vagues de chaleur, qui allument la mèche de ces superfeux.

Mais, en plus, il y a «causes structurelles traînées après des décennies de négligence et de manque d’investissement dans les zones rurales& rdquor ;, comme indiqué dans le rapport du WWF ‘Pare-feu paysages’.

Lourdes Hernández, experte des incendies de forêt au WWF, souligne qu’une catastrophe similaire à celles enregistrées ces dernières semaines en Turquie et en Grèce pourrait se produire en Espagne. Et il détaille les causes de ce grave problème : “A côté de ces conditions météorologiques particulièrement défavorables (températures élevées, sécheresse extrême, vents forts), le taux d’accidents et l’intentionnalité élevés, l’exode rural, l’abandon des usages traditionnels, la rareté de la gestion forestière et l’absence de politiques de gestion cohérente du territoire sont le cocktail parfait pour des incendies de haute intensité, simultanés et impossibles à éteindre& rdquor ;.

Une urgence sociale

Une urgence socialeL’ONG estime que les incendies sont devenus un urgence sociale. Vous pensez que vous devriez miser davantage sur le la prévention et évoluer « d’un modèle axé sur des investissements élevés pour des dispositifs d’extinction avancés, qui ignore les effets du réchauffement climatique et l’accumulation de carburants, à un autre qui s’engage à promouvoir des paysages résilients, vivants, rentables et beaucoup moins inflammables& rdquor ;.

Comment les forêts peuvent-elles s’adapter aux changements climatiques ? Selon WWF

-En augmentant diversité des espèces dans les peuplements forestiers.

-Pari par des espèces plus résistantes à la sécheresse.

–Protéger les ressources en sol et en eau.

–Priorité la conservation des écosystèmes plutôt que la production de bois dans la gestion forestière.

-Mise en place mettre davantage l’accent sur la prévention et la gestion forestière active, plutôt que de lutter pour éteindre les super-incendies après qu’ils se soient déclarés.

–Récupération paysages traditionnels, le « paysage en mosaïque & rdquor ;, qui comprend des pâturages avec des utilisations extensives pour l’élevage, des peuplements forestiers bien gérés, des cultures extensives et des forêts indigènes.

–Appliquer Mesures d’autoprotection dans les zones d’interface ville-forêt pour éviter la perte de vies humaines.

Recueil de signatures « Stop Planeta en lamas & rdquor ; : https://luchaportunaturaleza.wwf.es/stop-planeta-en-llamas

Rapport « Paysages coupe-feu : https://www.wwf.es/?57700/Informe-sobre-incendios-forestales-2021-Paisajes-Cortafuegos

