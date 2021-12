Une vague de froid frappe le nord-ouest de l’Inde : tout ce que vous devez savoir

En fait, selon les prévisions météorologiques quotidiennes d’IMD, Delhi devrait connaître une température minimale de 4 degrés Celsius lundi.

Vague de froid dans le nord-ouest de l’Inde 2021 : Des vagues de froid prévalent dans le nord-ouest de l’Inde, selon le Département météorologique indien (IMD). La vague de froid a touché des parties du Pendjab, de Chandigarh, du Gujarat, de l’Haryana, de Delhi, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan. Conformément aux prévisions, les conditions de vague de froid prévalent dans cette région entre le 17 et le 21 décembre, la durée réelle variant d’une zone à l’autre. En fait, selon les prévisions météorologiques quotidiennes d’IMD, Delhi devrait connaître une température minimale de 4 degrés Celsius lundi avec les conditions de vague de froid qui prévalent dans la capitale nationale. Pendant ce temps, dans la région du Pendjab, de l’Haryana, de Chandigarh, de Kutch et de Saurashtra, la vague de froid (ou une vague de froid sévère) était prévue du 17 au 21 décembre et dans le nord du Rajasthan du 18 au 21 décembre.

En dehors de cela, l’ouest de l’UP devrait connaître des conditions de vague de froid du 19 au 21 décembre et le Gujarat les 19 et 20 décembre.

Jeudi dernier, l’IMD avait déclaré que le nord du Pakistan et le Jammu-et-Cachemire voisin en Inde connaissaient une circulation cyclonique due à une perturbation occidentale – des tempêtes originaires de la région méditerranéenne qui entraînent des précipitations hivernales dans la région nord-ouest de l’Inde. La perturbation devait se déplacer après une interruption de cinq à six jours, au cours de laquelle le nord de l’Inde devrait connaître de forts vents froids d’ouest et de nord-ouest, comme cela a été observé ces derniers jours.

Une fois cette perturbation terminée, la prochaine perturbation occidentale devrait se produire dans la nuit du 22 décembre.

C’est à cause de cette vague de froid que ces régions ont connu des températures basses, car l’IMD avait prédit que les températures chuteraient entre 2 et 4 degrés Celsius.

Selon le Met Department, il existe deux critères pour une vague de froid. Si la température minimale enregistrée à la station météorologique est égale ou inférieure à 10 degrés Celsius dans les plaines ou inférieure ou égale à 0 degré Celsius dans les zones vallonnées, alors une vague de froid est décidée si la température enregistrée est comprise entre 4,5 degrés et 6,4 degrés en dessous de la normale. Par contre, une vague de froid sévère survient lorsque cette température enregistrée par la station est égale ou supérieure à 6,5 degrés en dessous de la normale. Le deuxième critère ne concerne que les plaines. Si la station météorologique des plaines enregistre une température minimale égale ou inférieure à 4 degrés Celsius, alors on dit qu’il s’agit d’une vague de froid, et si elle est égale ou inférieure à 2 degrés, alors on dit qu’il s’agit d’une vague de froid intense.

