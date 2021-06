Une vague de fusillades de masse attise les craintes des États-Unis à l’approche de l’été .

Deux personnes ont été tuées et au moins 30 autres blessées lors de fusillades de masse dans la nuit dans trois États, ont annoncé samedi les autorités, suscitant l’inquiétude qu’un pic de violence armée aux États-Unis ne se poursuive pendant l’été alors que les restrictions sur les coronavirus s’assouplissent et que davantage de personnes sont libres de socialiser.

Les attaques ont eu lieu vendredi soir ou samedi matin dans la capitale du Texas, Austin, Chicago et Savannah, en Géorgie.

À Austin, les autorités ont déclaré avoir arrêté l’un des deux suspects masculins et recherchaient l’autre après une fusillade tôt samedi dans une rue piétonne bondée regorgeant de bars et de restaurants. Quatorze personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans les coups de feu, qui, selon le chef de la police par intérim de la ville, auraient commencé comme un différend entre deux parties.

Aucune arrestation n’a été signalée samedi soir dans les deux autres fusillades.

À Chicago, une femme a été tuée et neuf autres personnes ont été blessées lorsque deux hommes ont ouvert le feu sur un groupe debout sur un trottoir dans le quartier de Chatham, dans la partie sud de la ville. Les tireurs se sont également enfuis et n’avaient pas été identifiés samedi en milieu d’après-midi.

Dans la ville de Savannah, dans le sud de la Géorgie, la police a déclaré qu’un homme avait été tué et sept autres personnes blessées lors d’une fusillade de masse vendredi soir, a annoncé la police. Deux des blessés sont des enfants, un de 18 mois et un de 13 ans.

Le chef de la police de Savannah, Roy Minter, Jr., a déclaré que la fusillade pourrait être liée à un différend en cours entre deux groupes, citant des informations faisant état de coups de feu tirés sur le même complexe d’appartements plus tôt dans la semaine.

“C’est très troublant ce que nous voyons à travers le pays et le niveau de violence armée que nous voyons à travers le pays”, a-t-il déclaré aux journalistes samedi. “C’est dérangeant et c’est insensé.”

Les attaques surviennent dans un contexte d’assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 dans une grande partie du pays, y compris Chicago, qui a levé vendredi bon nombre de ses garanties restantes. Beaucoup espéraient qu’un pic de fusillades et d’homicides aux États-Unis l’année dernière était une aberration peut-être causée par le stress lié à la pandémie au milieu d’une augmentation de la possession d’armes à feu et d’un débat sur la police. Mais ces taux sont toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, y compris dans les villes qui ont refusé de réduire les dépenses de la police après la mort de George Floyd et ceux qui ont fait des coupes modestes.

“Il y avait un espoir qu’il s’agisse simplement d’un incident statistique qui commencerait à s’atténuer”, a déclaré Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum. « Cela ne s’est pas produit. Et c’est ce qui fait vraiment craindre aux chefs que nous entrons peut-être dans une nouvelle période où nous assisterons à un renversement de 20 ans de baisse de ces crimes. »

Hé, il y a eu dix fusillades de masse le week-end dernier (car la plupart des États, y compris le mien, commencent à annuler les restrictions de covid) juste au cas où vous pensiez que la violence armée a disparu comme par magie – Haru Hazuki (@HaruHazuki) 9 juin 2021

Le suivi des hauts et des bas de la criminalité est toujours compliqué, mais les crimes violents augmentent généralement pendant les mois d’été. Les soirées de week-end et les premières heures du matin sont également des fenêtres communes pour les tournages.

De nombreux types de crimes ont diminué en 2020 et sont restés inférieurs cette année, suggérant que la pandémie, l’activisme et les troubles stimulés par la réaction à la mort de Floyd n’ont pas conduit à une augmentation globale de la criminalité.

Les deux meurtres de masse en 2020 étaient le total annuel le plus bas en une décennie, selon une base de données compilée par l’Associated Press, USA Today et Northeastern University. La base de données suit tous les massacres, y compris les fusillades, définis comme quatre morts ou plus, sans compter l’auteur.

Selon cette définition, il y a eu 17 tueries de masse, 16 de ces fusillades, déjà cette année, a déclaré James Alan Fox, criminologue et professeur à la Northeastern University.

Le Gun Violence Archive, qui surveille les rapports des médias et de la police pour suivre la violence armée, définit les fusillades de masse comme celles impliquant quatre personnes ou plus qui ont été abattues, qu’elles soient ou non décédées. Dans l’ensemble, selon sa base de données, plus de 8 700 personnes sont mortes de violence armée aux États-Unis cette année.

La GVA a également constaté que les fusillades de masse avaient atteint un pic en 2020 à environ 600, ce qui était plus élevé qu’au cours des six années précédentes, elle a suivi la statistique. Selon le décompte de cette année, il y a eu jusqu’à présent au moins 267 fusillades de masse aux États-Unis, dont les trois dernières dans la nuit de vendredi à samedi.

“C’est inquiétant”, a déclaré Fox. «Nous avons un mélange de personnes qui commencent à sortir et à se déplacer en public. Nous avons beaucoup de divisions. Et nous avons plus d’armes et un temps chaud. C’est un mélange potentiellement mortel.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est désormais disponible sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !

Partager