Une vague de retours 30X à venir

in

Rejoignez-nous pour un événement spécial en direct ce soir avec Luke Lango et Louis Navellier… sept secteurs technologiques prêts à créer des gagnants 30 fois… une plongée plus profonde dans la réalité virtuelle et augmentée

Dans le Digest d’hier, nous avons souligné les valorisations élevées du marché boursier d’aujourd’hui, avec un plat à retenir qui donne à réfléchir…

À partir des niveaux actuels, générer de la richesse sur le marché boursier au cours de la prochaine décennie pourrait être difficile.

Notre spécialiste de la macro, Eric Fry, l’a illustré par une étude historique. Après avoir souligné que le S&P 500 s’est négocié à un ratio cours/bénéfice (PE) de 28, et plus récemment de 27, toute l’année, Eric a noté :

Depuis 1953, le S&P 500 s’est négocié au-dessus de 27 fois les bénéfices seulement 3 % du temps. Les rendements moyens sur 10 ans de ces niveaux élevés étaient de moins 8 %. Les épisodes supérieurs à 28 fois les bénéfices ont généré des rendements sur 10 ans de moins 15 %… sans un seul résultat positif…

Maintenant, nous avons rapidement souligné que cela ne signifie pas « vendre tous vos stocks aujourd’hui ».

Mais cela signifie absolument qu’il est temps de devenir beaucoup plus sélectif avec les actions que vous possédez.

En bref, si vous voulez être un investisseur buy-and-hold réussi cette décennie, vous devez aligner votre portefeuille sur les tendances qui vont remodeler notre monde dans les années à venir… les tendances qui prospéreront malgré les krachs de marché, les ralentissements économiques, ou des vents contraires géopolitiques.

En d’autres termes, l’une des meilleures façons de jouer la défense du portefeuille est d’avoir une attaque incroyablement forte.

*** Ce soir, il y a un événement spécial en direct à 19 h HE qui peut vous aider à développer votre « infraction »

Appelé le 1 à 30 Sommet de la richesse, l’événement présente le prodige de l’investissement, Luke Lango, ainsi que la légende de l’investissement, Louis Navellier.

Le nom « 1 à 30 » vient de la conviction inébranlable de Luke et Louis qu’aujourd’hui, les percées technologiques offrent aux investisseurs la possibilité de gagner 30 fois leur argent dans des actions spécifiques à forte croissance.

Pour être clair, un retour de 1 à 30 transforme 10 000 $ en 300 000 $.

Pour la plupart d’entre nous, c’est une création de richesse qui change la vie… ou au moins un soulagement massif des inquiétudes concernant les frais de scolarité, les frais médicaux ou la retraite d’un enfant.

Ce soir, Luke et Louis plongeront dans sept secteurs qui, selon eux, créeront de 1 à 30 actions…

L’informatique quantique, l’économie spatiale, le stockage d’énergie distribué, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle/augmentée et l’imagerie 3D, la technologie des entrepôts automatisés et l’impression 3D.

Mieux encore, ils donneront le nom et le ticker d’une action qui, selon eux, sera 30 fois plus gagnante. Ainsi, vous repartirez de ce soir avec un stock “d’attaque” résistant prêt à partir.

Dans le Digest d’aujourd’hui, examinons l’un de ces secteurs de 1 à 30 : la réalité virtuelle/augmentée et l’imagerie 3D. J’ai choisi cela parce que cela va avoir un impact profond sur votre vie de tous les jours, et c’est juste au coin de la rue.

Alors, assurez-vous de rejoindre Luke et Louis ce soir pour une plongée en profondeur dans ces sept opportunités. En attendant, examinons la technologie qui transformera bientôt votre vision du monde.

*** La révolution VR/AR est sur le point de commencer

Vous voulez connaître le prochain lancement matériel de Facebook ?

Ce seront les “lunettes intelligentes” Ray-Ban tant attendues.

Il y aura aussi Apple Glass…

Des produits de pointe comme ceux-ci contribueront à inaugurer l’ère de la réalité augmentée (RA).

Mais gardez à l’esprit que ce n’est qu’une partie de celui-ci. Avec d’autres appareils de vision matérielle, nous accueillerons également l’ère de la réalité virtuelle (VR).

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, avec la réalité virtuelle, vous entrez essentiellement dans un autre monde. Les casques VR prennent complètement en charge votre vision et vous plongent dans un environnement artificiel. Les panneaux LCD ou OLED à l’intérieur d’une paire de lunettes VR sont réfractés par les lentilles pour remplir complètement votre champ de vision avec tout ce qui est affiché.

Avec la réalité augmentée, votre vision n’est pas tellement remplacée par les lunettes, mais est plutôt améliorée par elles.

Les lunettes AR sont transparentes, permettant à une personne de tout voir directement devant elle – dans le monde réel. La différence est que les affichages AR superposent ensuite les données dans votre champ de vision en temps réel.

Voici une photo que Luke a fournie illustrant comment les lunettes AR vous aideront à trouver des directions dans la ville…

Bien que la réalité augmentée et la réalité virtuelle aient leur place, leur temps et leur objectif respectifs, elles vont toutes les deux changer notre façon de vivre.

Voici Luke avec plus :

Les applications de cette percée technologique AR/VR sont sans fin. Vous et moi pourrons nous débarrasser des écrans d’ordinateur et des téléviseurs, car ce sont des constructions d’un monde 2D, visuellement contraint. Dans le monde de la réalité virtuelle 3D de demain, nous pouvons projeter des écrans HD sur n’importe quelle surface de notre choix avec des lunettes ou des casques intelligents… Les médecins pourront se débarrasser de tous ces scans et graphiques, car ceux-ci aussi sont des constructions d’un monde visuellement contraint. Dans le monde de la réalité virtuelle de demain, les médecins pourront voir un diagramme 3D de chaque os et artère superposé sur le corps d’un patient en temps réel… Les acheteurs pourront oublier ces images souvent trompeuses de vêtements en ligne qui ne vous donnent aucune perspective d’ajustement. Dans le monde de la réalité virtuelle 3D de demain, les acheteurs pourront voir une représentation 3D de chaque vêtement sur leur propre corps avant de le commander en ligne… C’est l’avenir. Et c’est un futur qui arrive dans notre monde, très bientôt.

*** Facebook et Apple ne sont pas les seuls acteurs majeurs à se lancer dans cet espace

Luke souligne que Microsoft a son propre casque AR, surnommé HoloLens. C’est un casque AR de très haute qualité et très coûteux, utilisé principalement pour des applications commerciales.

Amazon a les cadres Echo. Ceux-ci sont conçus pour capturer la fonctionnalité d’Alexa dans une paire de lunettes.

Il y a aussi Snap avec ses lunettes. Luke les appelle la version «cool kids» des lunettes intelligentes AR.

Ils s’intègrent de manière transparente à l’application Snap, qui, selon Lukes, est l’une des applications logicielles de réalité augmentée les plus avancées de la planète.

*** Aussi grand que l’iPhone

La plupart des investisseurs ne comprennent pas l’ampleur de ce qui s’en vient. Nous allons utiliser cette technologie tous les jours et dans d’innombrables situations. Et ce faisant, cela va créer 1 à 30 gagnants.

Retour à Luc :

Les gens… l’écriture est sur le mur. Nous ne sommes qu’à quelques années de l’arrivée de la technologie AR/VR au plus grand nombre. Ce sera aussi important que lorsque Microsoft et Apple ont dévoilé les ordinateurs de bureau grand public dans les années 1990, ou que lorsque l’iPhone a été déployé en 2007. L’introduction d’un matériel grand public AR/VR abordable, accessible et portable changera le monde tel que nous le connaissons…

Soit dit en passant, rien de tout cela n’est une exagération hyperbolique. Si vous voulez la plus grande preuve que cela va être énorme, il suffit de regarder le métaverse, que nous avons présenté plusieurs fois dans le Digest.

En bref, le métavers est un monde virtuel en 3D où vous, à travers un avatar, socialisez, travaillez, jouez, créez et fondamentalement…existez.

Cela va avoir un tel impact sur notre société que le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’il allait faire passer Facebook d’une entreprise de médias sociaux à une « entreprise métaverse ».

Pensez à la signification de cela.

La plus importante entreprise de médias sociaux au monde va repositionner toute son identité et sa stratégie à cause de cette création technologique.

A ce soir 1 à 30 Sommet de la richesse, Luke et Louis discuteront d’un nouveau portefeuille de sept actions. Chacun représente la prochaine génération de « super gagnants » technologiques des secteurs mis en évidence en haut de ce Digest.

Luke l’appelle un portefeuille rempli de « la prochaine Tesla », « la prochaine Amazon », « le prochain Facebook » et la prochaine vague de superpuissances technologiques.

Si vous cherchez à aligner votre portefeuille sur les tendances technologiques les plus dominantes et les plus marquantes des années 2020, alors l’événement de ce soir est un incontournable. Cliquez simplement ici pour réserver votre place.

Voici Luke avec le dernier mot :

Bottom line: Une vague de changement est à venir. Cela va créer de la richesse comme nous n’en avons jamais vu. Et si vous voulez participer, vous devez être là ce soir à 19 h HE pour comprendre ce qui se passe.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg