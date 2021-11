Une vague de scorpions, responsable d’au moins trois morts et d’un demi-mille blessés en Egypte

13/11/2021 à 22:27 CET

PE

Un essaim de scorpions a tué au moins trois personnes et 453 autres ont été blessées dans la région montagneuse de la province égyptienne d’Assouan., dans le sud du pays. Les insectes ont quitté leurs nids à cause d’une tempête et cela a déclenché des alarmes sur l’équipe africaine.

La représentation du ministère de la Santé et de la Population dans la province a signalé 89 personnes admises à l’hôpital universitaire d’Assouan, selon le journal égyptien Al Ahram.

Autres 118 patients ont été hospitalisés à l’hôpital central de Kom Ombo et les autres se trouvent dans les hôpitaux de Drau, Nasr al Nuba, Edfou et Abu Simbel, a rapporté ‘Al Arabiyah Misr’.

Le professeur du Centre de génie agricole, Ahmed Rizk, a expliqué que les pluies ont poussé des scorpions et des serpents dans des zones peuplées à la recherche d’un abri, en particulier dans les zones les plus élevées.

Rizk a indiqué que les gens devraient éviter les zones montagneuses lorsqu’il y a pluies torrentielles et a souligné que s’ils sont mordus par des animaux, un tissu doit être attaché étroitement à côté du site de la morsure pour empêcher le poison d’atteindre le cœur et demander des soins hospitaliers immédiats pour recevoir l’antidote.