Une variante indienne deviendra dominante au Royaume-Uni en «quelques jours et pourrait poser des dangers inconnus» | UK | Nouvelles

Les dangers de la variante indienne du coronavirus pourraient être exacerbés car la souche arrive au même moment que le Royaume-Uni lève ses conditions de verrouillage strictes. De nombreux épidémiologistes et virologues ont déclaré que la coïncidence de l’arrivée de la variante indienne et la levée des conditions de verrouillage pourraient être une recette pour un désastre. L’épidémiologiste américain Eric Feigl-Ding a déclaré: «Le nouveau B16172 à transmission plus rapide, variante indienne, détrônera probablement le B117, variante brésilienne, et deviendra dominant au Royaume-Uni en quelques jours.

«La nouvelle variante indienne pourrait présenter des dangers inconnus.

“Depuis que le B16172, variante indienne, a été amélioré la semaine dernière par l’Organisation mondiale de la santé et le Royaume-Uni, il a doublé le nombre de cas.”

Le docteur Feigl-Ding a ajouté: «La variante indienne est inquiétante.

«Il se propage très très vite.

“C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé et le Royaume-Uni l’ont tous deux mis à niveau vers une variante de niveau d’alerte préoccupant.”

Le docteur Feigl-Ding a décrit la tendance inquiétante de l’augmentation des hospitalisations de patients atteints de coronavirus dans la région de Bolton.

Il a décrit comment il “a augmenté, augmentant de 20 pour cent en 24 heures”.

Il a ajouté: «Un hôpital de Bolton ouvre une salle supplémentaire pour le coronavirus, car une salle précédente est maintenant pleine.

Le professeur Andrew Hayward de l’University College London s’est dit «très préoccupé» par la propagation de la variante indienne B1.617.2.

Le professeur Hayward a averti qu’une troisième vague d’infections à coronavirus au Royaume-Uni pourrait être possible, en raison de la variante indienne.

S’adressant à l’Independent, il a déclaré: “De toute évidence, nous faisons tout ce que nous pouvons pour contenir la propagation de cela, mais il est probable que des mesures plus généralisées pourraient commencer à être nécessaires pour le contrôler.”

L’épidémiologiste Docteur Feigl-Ding a ajouté que l’efficacité approximative estimée du vaccin Pfizer contre la variante indienne est “seulement de 75 pour cent”.

Selon une interview avec le PDG de BioNTech, le fabricant du vaccin Pfizer, l’inoculation devrait être efficace de 70 à 75% pour protéger contre l’infection par la variante indienne du coronavirus.