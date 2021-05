Une variante indienne «hospitalise six personnes» en Écosse et «une a déjà reçu deux coups» | UK | Nouvelles

Les six personnes seraient actuellement traitées pour des complications suspectées d’être liées à la nouvelle variante. Les six personnes seraient traitées dans les hôpitaux de Glasgow. En raison de la montée en puissance de la variante indienne dans la région, le gouvernement écossais a décidé de maintenir Glasgow dans un niveau de verrouillage plus élevé avec des restrictions faciles ailleurs.

S’adressant au Daily Record, une source a déclaré: «Au moins une personne a reçu deux doses du vaccin.

“Cela fait partie de la raison de l’inquiétude.”

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a pris hier des mesures pour arrêter la propagation du coronavirus à Glasgow.

Elle a annoncé que Glasgow et la région de Moray resteraient dans les restrictions de verrouillage de niveau 3 pendant au moins une semaine de plus que le reste de l’Écosse.

Cette situation de verrouillage prolongée affectera environ 700 000 personnes.

S’exprimant hier au Parlement écossais, Mme Sturgeon a déclaré: «Je sais que ce sera décevant pour les résidents et les entreprises de Moray.

«Cependant, à mon avis, il est raisonnable, bien que difficile, d’être prudent maintenant pour permettre à Moray de passer avec plus de confiance au niveau 2 plutôt que d’assouplir les restrictions et de risquer de devoir revenir en arrière plus tard.

Sturgeon a ajouté: «Le gouvernement écossais applique un raisonnement similaire à Glasgow, ce qui, je dois le dire, est encore plus préoccupant à ce stade.

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: «Je ne pense pas que nous ayons besoin, sur la base des preuves actuelles, de retarder notre feuille de route et nous allons poursuivre notre plan pour passer à la troisième étape en Angleterre à partir de lundi.

“Mais je dois dire avec vous que cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin.”

La variante indienne du coronavirus a été officiellement appelée B.1.617.2.

C’est l’une des quatre versions mutées du coronavirus qui ont été désignées comme «préoccupantes» par l’Organisation mondiale de la santé.

On ne pense pas que la nouvelle variante soit résistante aux vaccins actuels, mais les scientifiques émettent une prudence en raison de la rapidité avec laquelle elle se propage.

Express.co.uk a contacté le gouvernement écossais et le NHS Greater Glasgow and Clyde pour un commentaire sur les détails ci-dessus.