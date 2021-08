Une vaste fuite de Samsung Galaxy Watch 4 Classic renverse encore plus de spécifications

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une fiche technique détaillée détaillant le Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm a fuité. Le document patchwork traduit automatiquement réitère plusieurs rumeurs mentionnées précédemment. Cela inclut l’inclusion du capteur BIA, le nouveau SoC Exynos W920 et Wear OS 3.

Une fiche technique complète détaillant les tenants et aboutissants du plus grand Samsung Galaxy Watch 4 Classic a maintenant été divulguée, ajoutant à la richesse des détails que nous connaissons déjà apparemment sur l’appareil.

Le pronostiqueur @_snoopytech_ a partagé le document sur Twitter, qui aurait été traduit automatiquement à partir d’une autre fiche technique officielle. La nature patchwork de la feuille remet en question la véracité de l’information, mais certains détails correspondent aux rapports précédents.

Spécifications de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Pour commencer, le modèle 46 mm Classic serait doté d’un AMOLED de 1,36 pouce recouvert de Gorilla Glass DX avec une résolution de 450 x 450. Il peut arriver dans une coque assez lourde de 50 grammes avec la certification MIL-STD-810G. Le document suggère qu’une charge complète prendra environ 100 minutes pour recharger une batterie de 361 mAh à l’aide de la station de charge sans fil incluse.

En interne, la Galaxy Watch 4 Classic contiendrait le nouveau SoC Exynos W920 avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage. C’est suffisant pour le stockage embarqué d'”environ 1000″ chansons.

En termes de technologie sans fil, l’hôte habituel d’équipement de positionnement global pourrait être inclus. Des modèles LTE et Bluetooth uniquement peuvent être proposés. La prise en charge NFC peut activer Google Pay et Samsung Pay smarts, mais il n’y a aucune mention de la prise en charge MST. Le Wi-Fi double bande est également disponible, selon le document.

En ce qui concerne les capteurs cités de la Galaxy Watch 4 Classic, un ECG rejoint un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 et le capteur BIA mentionné précédemment, qui mesure la composition corporelle en 15 secondes. La surveillance de la pression artérielle fera également un retour, en fonction de la fuite. La détection automatique de « plus de 40 exercices » est également apparemment disponible.

Enfin, la Galaxy Watch 4 est citée comme exécutant Google Wear OS 3 (traduit par Android Wear) avec One UI 3.5 sur le dessus. Ces 16 Go de stockage devraient être très utiles lors du chargement de la montre avec des applications.

Samsung Galaxy Watch 4 : Et les autres modèles ?

Alors que le document ci-dessus se concentre uniquement sur le modèle 46mm Classic, une fuite le même jour par WinFuture confirme une grande partie des fonctionnalités mentionnées ci-dessus et ajoute du contenu supplémentaire aux autres modèles de la gamme. Selon la publication allemande, les modèles Classic de 42 mm et 46 mm verront le retour de la lunette tournante. Les modèles plus petits de la Galaxy Watch 4 se contentent d’une batterie de 247 mAh et d’un écran de 1,19 pouces.

Il ne faut pas longtemps avant que la série Samsung Galaxy Watch 4 ne brise enfin la couverture. La ligne portable fera ses débuts aux côtés de ses compagnons de téléphone pliable le 11 août.