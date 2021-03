Une vente aux enchères de la NFT célébrant la star de la NFL, Rob Gronkowski, génère 1,8 million de dollars de ventes

La chute NFT de la star de la NFL, Rob Gronkowski, a généré plus de 1,8 million de dollars de ventes primaires sur le marché NFT OpenSea.

Le Rob Gronkowski Championship Series Collection NFT comprend cinq cartes symbolisées différentes représentant des plans d’action en jeu du joueur pendant les parties gagnantes du championnat.

La série de championnats se compose de cinq objets de collection uniques, dont un seul jeton unique, et de quatre NFT dont 87 exemplaires chacun ont été frappés et mis aux enchères du 11 mars au 13 mars. les 10 dernières minutes ont prolongé chaque enchère de 10 minutes supplémentaires.

La «GRONK Career Highlight Refractor Card» est un collage des quatre illustrations comprenant les autres jetons de la collection et est signée numériquement par Gronkowski. L’acheteur du jeton aura l’occasion de rencontrer la star, en plus de deux billets pour assister à l’un de ses matchs de la NFL en 2021 et de billets VIP pour le prochain événement de fête sur la plage de Gronkowski.

Les offres pour le NFT unique en son genre ont commencé à environ 110 $, les soumissionnaires poussant rapidement les prix au-dessus de six chiffres. Au cours des étapes de clôture de la vente aux enchères, les enchères ont fait passer le prix de 150 000 $ à plus de 400 000 $ en deux heures. Le soumissionnaire «9DD7B7» a acheté le jeton pour 229 Ether, d’une valeur d’environ 430 000 $ à l’époque.

L’acheteur a été occupé tout au long de la vente aux enchères, achetant 160 des NFT de Gronkowski, y compris chacun des cinq premiers jetons en fonction du prix de compensation – les cinq objets de collection générant un prix combiné d’environ 650 000 $.

Certains jetons de Gronkowski changent déjà de mains sur les marchés secondaires d’OpenSea. «GRONK Championship LI» s’est vendu pour 14,2 Ether (26 000 $), tandis que «GRONK Championship LV» a rapporté 7,77 Ether (14 000 $).

Rob Gronkowski a commencé à jouer au football professionnellement en 2010. Après avoir remporté trois Superbowls avec les New England Patriots, il a rejoint les Buccaneers de Tampa Bay en 2020 et a remporté son quatrième championnat.

Mars a été un grand mois pour NFTs, avec le groupe Kings of Leon générant plus de 2 millions de dollars après le lancement d’un album tokenisé, et un NFT représentant une peinture fraîchement incinérée par le célèbre artiste de rue, Banksy, vendu pour environ 400000 dollars.