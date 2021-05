Une vente aux enchères Mitsubishi atteint un nombre record | Moteur

La Lancer Evolution VI Tommi Makinen a été la pièce la plus convoitée de la dernière vente aux enchères de la marque.

La vente aux enchères du patrimoine Mitsubishi Motors UK a pris fin dans la nuit du 30 avril, avec 51 lots vendus. Divers véhicules mis en place prix record à vendre au Royaume-Uni. L’événement s’est déroulé en ligne via le Plateforme d’enchères automatiques, au cours du mois d’avril et tous les lots ont été offerts sans réservation.

L’attraction vedette, le Mitsubishi Lancer Evolution VI TME, a été vendu à un prix record du monde. La plateforme d’enchères en ligne innovante a attiré plus de 2 000 inscriptions et 1 287 offres du monde entier. Au total, la flotte patrimoniale de 15 véhicules a généré 479 500 livres (555 644 €).

Comme prévu, la Mitsubishi Lancer Evolution VI Édition Tommi Mäkinen C’était la voiture la plus convoitée aux enchères, avec un prix de vente de 100,100 livres (116000 €), établissant quel est le prix de vente record, pour une Mitsubishi Lancer Evolution.

Juste derrière se trouvaient des bijoux comme une autre Mitsubishi Lancer Evolution IX MR FQ-360 HKS, qui s’est finalement vendue 68 900 £ (79 841 €). Autre Lancer Evolution X, numéro de référence 40 sur 40, du dernier lot d’éditions spéciales du FQ-440 MR, le dernier “Evo” officiel vendu au Royaume-Uni pour 58 100 £ (67 326 €).

Encore un autre Evo, dans ce cas un Lancer Evolution IX Group N Works Rally, une unité qui a réussi à être deux fois vainqueur du British Rally Championship, en 2007 et 2008, pilotée par Guy Wilkes et copiloté par et Phil Pugh, vendu 61 700 livres (71 497 €).

Les quatre Mitsubishi Lancer Evolution représentaient 60% du montant total généré par la vente aux enchères

Parmi le reste de la flotte mis aux enchères, il y avait des unités qui atteignaient des prix très élevés. Comme lui Mk1 Colt Lancer 1.4 Standard 2 portes, le premier Mitsubishi à être enregistré au Royaume-Uni, vendu pour 15000 £ (17382 €) et un Colt Galant 2000 GLII, pour 11600 livres (13442 €).

Le Mitsubishi exclusif et entièrement original Shogun Mk1 vendu 16000 £ (18540 €), tandis que le plus rare Mitsubishi Jeep J27 a attiré une offre maximale de 20 600 £ (23 871 €). Pas aussi inhabituel que les précédents, mais en parfait état, un Mk2 Shogun V6 SWB, qui s’est vendu 9600 livres (11 124 €).

Parmi les modèles les plus récents de la flotte, le Outlander PHEV 2015 et Guerrier du désert L200. Les deux ont attiré des offres de 16 000 (18 540 €) et 30 100 livres (34 879 €) respectivement.

Les supercars emblématiques de la marque, les Mitsubishi starion et le Mitsubishi 3000GTTous deux dans un état exceptionnel, ils ont été vendus respectivement 21 100 £ (24 450 €) et 24 500 £ (28 390 €), des valeurs record pour les deux véhicules lors d’une vente aux enchères au Royaume-Uni.

Enfin, la réplique fonctionnelle 7/10 d’un Mitubishi modèle A A partir de 1917, premier véhicule produit par Mitsubishi, il se vend 13 700 livres (15 875 €), un autre record du monde.

Cet article a été publié dans Autobild par Eduardo Caro.