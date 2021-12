une vente de photographies pour pallier une crise urgente

Le manque d’eau potable est une réalité tragique dans notre pays. Une situation très paradoxale, étant donné que nous sommes le deuxième pays le plus riche en biodiversité au monde et l’un des plus fertiles pour la vie. Selon Les Nations Unies Il s’agit d’un problème qui affecte des millions de personnes et de familles dans le monde et a un impact direct sur la santé et l’économie des personnes. Pour sa part, en Colombie, selon DANE, il existe 3,6 millions de personnes sans accès aux aqueducs et dans des départements comme Putumayo, Chocó et Vaupés la crise la plus aiguë est vécue : la qualité de l’eau est tellement insalubre que sa consommation représente un risque pour la santé des personnes.

C’est un problème urgent à résoudre et cela en tant que société nous met en échec. De là est né « Il n’y a pas d’eau! », une vente d’œuvres photographiques qui vise à récolter des fonds pour distribuer des filtres à eau aux familles, aux écoles et aux refuges du Pacifique, l’une des régions les plus durement touchées par le conflit armé et l’une des plus négligées au niveau de l’État.

« Tout ce que nous faisons, nous le faisons à but non lucratif, personne ne le fait professionnellement. Ce n’est pas une ONG, mais sa propre initiative. Avant, nous faisions des expositions physiques, mais avec la pandémie, nous avons décidé de faire un catalogue virtuel. Nous en faisons la promotion pour que les gens ne donnent rien pour Noël, mais quelque chose qui puisse aider, par exemple, une famille sans eau potable », nous a-t-il dit. Ramon Campos Iriarte, l’un des photographes fondateurs de ce projet né il y a cinq ans et qui cherche de plus en plus de photographes à rejoindre l’initiative.

« Il n’y a pas d’eau! » a des photographies de Carlos Villalon (Chili), Gena Steffens (États-Unis), Ana Vallejo (Colombie), Andrés Ríos (Colombie), Emilienne Malfato (France) et Sam Bohorquez (Colombie). Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au catalogue virtuel sur cette page jusqu’à ce mercredi 22 décembre.