Une vente difficile avec l’iPhone 12

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont les meilleurs iPhones de base jamais construits. Ils offrent un tout nouveau design à bords plats, ils obtiennent enfin un écran OLED, et ils offrent le support 5G qui assurera la pérennité. Mais il y a une question : où cela laisse-t-il l’iPhone 12 Pro ?

Bien sûr, l’iPhone 12 Pro a un troisième objectif d’appareil photo, mais à première vue, c’est à peu près la seule chose qui le place devant l’iPhone 12. En conséquence, l’iPhone 12 Pro a une bataille difficile devant elle. Bien plus que l’iPhone 12 Pro Max, encore plus cher.

Alors, l’iPhone 12 Pro en vaut-il la peine ? Eh bien, ça dépend un peu.

Conception et affichage de l’iPhone 12 Pro

L’ensemble de la série iPhone 12 a fait l’objet d’un rafraîchissement de conception, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un changement radical, comme l’était l’iPhone X, mais il insuffle un peu de nouvelle vie à l’iPhone. Fini les côtés arrondis, au profit d’un nouveau look plat qui rappelle l’ère de l’iPhone 4. C’est un bon coup d’oeil.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Sur le téléphone, vous obtiendrez un cadre en acier inoxydable brillant dont la couleur est assortie au reste du corps de l’appareil, en fonction de la couleur que vous obtenez. La couleur qui fait les gros titres cette année est le Pacific Blue, qui est un joli bleu profond. Nous examinons le modèle Space Grey.

Vous pouvez supposer que les côtés plats donnent une sensation nette, mais l’iPhone 12 est confortable à tenir. Je pense en fait que les bords plats rendent l’appareil plus facile à tenir, bien que le cadre brillant des modèles Pro soit un peu glissant. Autour de ce cadre, vous obtiendrez tout ce que vous attendez, y compris un commutateur de sonnerie, une bascule de volume, un bouton d’alimentation et un port Lightning. Il n’y a pas de port USB-C ici, et nous n’en attendons pas un de si tôt. Il y a aussi un petit patch sur le côté droit du cadre, qui est utilisé pour le support mmWave 5G.

Comme l’iPhone 12 standard, l’iPhone, le 12 Pro a une astuce cachée à l’arrière. Prise en charge du nouveau MagSafe. MagSafe sur la série iPhone 12 vous permet de fixer magnétiquement des chargeurs compatibles, ainsi que d’autres accessoires. C’est en fait un concept assez soigné, et j’utilise l’accessoire portefeuille avec l’iPhone 12 Pro depuis son lancement. Les aimants ont à peu près la force à laquelle je m’attendais. Je n’ai eu aucun problème avec les accessoires qui se détachent de manière inattendue. Malheureusement, MagSafe ne peut pas être utilisé pour le transfert de données. Ne vous attendez pas encore à pouvoir l’utiliser avec des choses comme CarPlay filaire.

À l’arrière de l’iPhone 12 Pro se trouve également le grand module de caméra carré. Sur l’iPhone 12 Pro, vous obtiendrez une configuration triple caméra, comme l’iPhone 11 Pro. C’est un peu gros et j’attends avec impatience le jour lointain où nous pourrons revenir aux appareils photo flash. Je peux rêver, non ?

L’iPhone 12 Pro est doté du nouveau verre céramique d’Apple à l’avant et à l’arrière. Apple dit que ce verre est 4 fois plus résistant aux éclats, bien qu’il ne mentionne rien sur la résistance aux rayures. Nous n’avons pas testé l’iPhone 12 Pro pour tester la résistance du verre.

L’iPhone 12 Pro conserve également l’encoche de l’iPhone. J’aime vraiment Face ID, et cela ne me dérange pas si cela signifie que j’obtiens Face ID. Dans le même temps, cependant, l’encoche est là depuis quatre ans maintenant et elle commence à paraître un peu datée. Nous espérons qu’Apple pourra commencer à miniaturiser la technologie pour la série iPhone 13.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’affichage sur le téléphone est super. Il s’agit d’un écran OLED de 6,1 pouces, comme l’iPhone 12 standard, mais contrairement à l’appareil bas de gamme, il a une luminosité typique de 800 nits, ou jusqu’à une luminosité maximale de 1200 nits lors de la visualisation de contenu HDR. C’est une différence notable par rapport à la luminosité typique de 625 nits sur l’iPhone 12, mais ce n’est pas comme si l’iPhone 12 standard ne pouvait pas être assez lumineux, et cela ne vaut pas la peine d’acheter l’iPhone 12 Pro juste pour cette luminosité supplémentaire.

Vous n’obtiendrez un affichage à taux de rafraîchissement élevé sur aucun appareil de la série iPhone 12. C’est un peu dommage que la fonctionnalité manque. La concurrence encore moins chère à ce stade offre un affichage à taux de rafraîchissement élevé. Espérons que nous aurons un écran ProMotion 120 Hz sur la série iPhone 13.

Performances et batterie de l’iPhone 12 Pro

Sous le capot, l’iPhone 12 Pro propose la nouvelle puce A14 Bionic d’Apple, qui est le chipset iPhone le plus puissant qu’Apple ait publié à ce jour. Et, vous pouvez le dire. Le téléphone est réactif, charge les applications et les jeux rapidement et gère facilement le multitâche.

Bien sûr, ce n’est pas nouveau pour un iPhone. La série iPhone 11 avant elle était déjà un téléphone très performant. Vous ne remarquerez pas vraiment de différence radicale entre l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 12 Pro dans l’utilisation quotidienne. Cela pourrait changer à la fin de la durée de vie de ces téléphones, d’autant plus que l’iPhone 12 Pro prendra probablement en charge une version d’iOS de plus que l’iPhone 11 Pro.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le modèle de base du téléphone est livré avec 128 Go de stockage, ce qui n’est pas mal. Il peut être mis à niveau vers 256 Go ou 512 Go.

Sur l’iPhone 12 Pro, vous bénéficierez également de la prise en charge de la 5G. Cela ne va pas changer radicalement votre expérience de navigation sur le Web pour le moment. Cela signifie cependant qu’à mesure que les réseaux 5G continuent de se déployer, l’appareil les prendra en charge.

La durée de vie de la batterie de l’appareil est assez bonne. Apple estime que la batterie offre jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, et lors d’une utilisation quotidienne, j’ai constaté que l’appareil pouvait facilement passer une journée complète d’utilisation et jusqu’au lendemain. L’appareil prend également en charge la charge sans fil Qi et la charge rapide filaire, donc même si vous faites la course à travers la batterie, vous devriez pouvoir la recharger relativement facilement.

Appareil photo iPhone 12 Pro

Mis à part le design, peut-être la plus grande mise à niveau de l’iPhone 12 Pro, par rapport à l’iPhone 11 Pro, se présente sous la forme d’un nouvel appareil photo. Comme l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 12 Pro a une configuration triple caméra, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Les mises à niveau se présentent sous la forme d’une ouverture plus large sur l’appareil photo principal, ce qui lui permet de laisser entrer plus de lumière et, à son tour, d’obtenir de meilleures photos plus lumineuses en basse lumière et plus de détails tout autour.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

De manière générale, l’appareil est capable de capturer d’excellentes photos. Chaque année, Apple semble régler ses appareils photo pour offrir un peu plus de contraste, et cette année ne fait pas exception à cette règle. Cependant, l’iPhone 12 Pro ne correspond toujours pas au niveau de contraste du Google Pixel 5. Ce n’est pas un mauvaise chose – juste une différence entre les téléphones.

Il est important de noter la caméra téléobjectif de l’iPhone 12 Pro. Apple commercialise l’iPhone 12 Pro comme offrant une plage de zoom optique 4x, ce qui est techniquement vrai. Mais ce n’est vrai que compte tenu du fait qu’il dispose d’un appareil photo ultra-large 0,5x et d’un appareil photo téléobjectif 2x, ce qui signifie que la différence entre les deux extrêmes est de 4x. Vous ne pouvez pas zoomer jusqu’à 4x sur l’iPhone. Espérons qu’Apple améliorera la caméra téléobjectif de la série iPhone 13.

Le téléphone bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité de l’iPad Pro – un capteur LiDAR. Le capteur LiDAR finira probablement par jouer dans les applications de réalité augmentée, mais pour l’instant, celles-ci sont encore un peu limitées. Jusque-là, cela aide à accélérer la mise au point automatique, et on a effectivement l’impression que l’autofocus de l’iPhone 12 Pro est très rapide.

L’iPhone 12 Pro fonctionne également très bien dans la capture vidéo – bien que ce ne soit pas surprenant. L’appareil peut désormais capturer la vidéo Dolby Vision, ce qui rend la vidéo plus lumineuse, avec une plage plus dynamique. En effet, la vidéo capturée sur le téléphone est magnifique, en particulier sur l’écran de l’appareil.

Heureusement, Apple a intégré une technologie assez sophistiquée à l’iPhone pour rendre le partage de vidéo Dolby Vision plus facile et plus compatible sur tous les appareils. Fondamentalement, le téléphone capture la vidéo Dolby Vision dans un format rétrocompatible de Dolby Vision qui fonctionne avec d’autres types d’écrans. En d’autres termes, si vous essayez de lire une vidéo tournée sur votre iPhone sur un écran SDR, il la lira en SDR. Si vous souhaitez lire la vidéo sur un écran HLG, il la lira en HLG. Et, si vous disposez d’un écran Dolby Vision complet, vous visionnerez la vidéo Dolby Vision, tant que les versions s’alignent.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a un éléphant dans la pièce, et c’est l’iPhone 12 Pro Max. Malheureusement pour ceux qui n’aiment pas les gros téléphones, l’iPhone 12 Pro Max a des fonctionnalités supplémentaires. Cela comprend un capteur de caméra principal plus grand et la nouvelle technologie de stabilisation par déplacement de capteur d’Apple. Mais cela coûte aussi encore plus cher. Je n’aime pas l’idée qu’Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone 12 Pro Max sans les publier également sur l’iPhone 12 Pro. Les clients devraient pouvoir acheter un téléphone uniquement en fonction de la taille. D’après la plupart des critiques, il semble que l’iPhone 12 Pro Max puisse prendre des photos légèrement plus détaillées.

En règle générale, l’iPhone 12 Pro est capable de capturer d’excellentes photos et vidéos – et soit à égalité, soit mieux que la concurrence. Ce n’est pas une surprise, mais c’est agréable de voir Apple suivre le rythme.

Logiciel iPhone 12 Pro

Ce n’est pas une critique d’iOS 14, nous n’allons donc pas nous plonger dans ses fonctionnalités. Mais nous passerons rapidement en revue certaines des mises à jour les plus récentes, y compris celles proposées dans iOS 14.5.

La nouveauté d’iOS 14 est la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil. Ces widgets sont repensés et ils ont fière allure. Depuis le lancement, je me suis principalement contenté d’utiliser une Smart Stack sur l’écran d’accueil. Ça marche bien. Cependant, je n’aime pas le fait que les nouveaux widgets se limitent à peu près à des informations visibles et que vous ne puissiez pas vraiment interagir avec eux. Avant la refonte, je pouvais cocher les rappels au fur et à mesure que je faisais les choses. Maintenant, le widget Rappels me lance simplement dans l’application, ce qui va à l’encontre de l’objectif.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Une modification plus récente d’iOS vient d’iOS 14.5, sous la forme de la transparence du suivi des applications. Cela oblige essentiellement des services comme Facebook et Google à demander aux utilisateurs d’autoriser le suivi entre les applications. C’est un autre coup de pouce à la confidentialité offerte par l’iPhone, et vous pouvez même dire à votre téléphone de ne même pas vous le demander.

Généralement, iOS 14 et iOS 14.5 sont des avancées naturelles pour le système d’exploitation mobile. iOS 15 est également en route. Le nouveau système d’exploitation apportera des améliorations à Maps, FaceTime et plus encore, lors de son lancement à l’automne.

Conclusion

L’iPhone 12 Pro est une mise à niveau par rapport à l’iPhone 11 Pro, mais c’est relativement mineur. La caméra est un peu meilleure et le design est assez différent. Mais si vous avez un iPhone 11 Pro, vous ne remarquerez pas beaucoup de différence. Si, toutefois, votre téléphone a quelques années ou plus et que vous êtes prêt à dépenser 999 $ ou plus pour un téléphone, l’iPhone 12 Pro est la solution.

La compétition

Bien sûr, il y a un autre iPhone qui mérite également d’être pris en considération : l’iPhone 12. Cette année, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont assez proches en termes de fonctionnalités. À tel point que pour la plupart, l’iPhone 12 standard est définitivement la voie à suivre. Si vous aimez vraiment avoir cet appareil photo téléobjectif, le cadre brillant, etc., alors l’iPhone 12 Pro vaut la peine d’être acheté à la place. Cependant, tout le monde devrait économiser son argent ou dépenser l’argent supplémentaire sur l’iPhone 12 Pro Max. Vous pouvez lire notre test complet de l’iPhone 12 ici.

Il existe également des options Android, pour les quatre personnes qui ne sont pas encore liées à un écosystème. Si vous voulez vraiment un appareil photo polyvalent, alors le Samsung Galaxy S21 Ultra est probablement la voie à suivre en ce moment. Alternativement, il y a le OnePlus 9 Pro, qui offre ce logiciel OnePlus dépouillé très apprécié.

L’iPhone 12 Pro vaut-il la peine d’être acheté ?

Oui, mais cela vaut la peine de réfléchir sérieusement si les améliorations mineures par rapport à l’iPhone 12 en valent la peine. Il convient également de garder à l’esprit le fait que l’iPhone 13 Pro sortira probablement dans quelques mois.