Une ventilation de la mode des looks de vidéoclips d’Olivia Rodrigo – WWD

De la fille d’à côté à la princesse punk, Olivia Rodrigo est devenue l’emblème de la résurgence des tendances des années 90 et de l’an 2000.

Lundi, Rodrigo a sorti son dernier clip pour sa chanson à succès “Brutal”, de son premier album, “Sour”. Le clip présente le chanteur portant des coiffures et des tenues comme une ode à la culture des jeunes au début des années 2000, en particulier à l’angoisse des adolescents.

Comme ses autres vidéos, Rodrigo a rendu hommage à de nombreux autres chanteurs qui ont influencé sa musique – dont Taylor Swift, Billie Eilish, Lorde et Paramore – et à des références emblématiques de la culture pop.

Ici, WWD décompose tous ses looks dans chacun de ses clips. Faites défiler pour en savoir plus.

“Le permis de conduire”

Avant de monter en flèche pour devenir une star de la pop et en tête des charts musicaux, Rodrigo était surtout connue pour son rôle de Nini Salazar-Roberts dans la série Disney “High School Musical: The Musical: The Series”. Lorsqu’elle a sorti son premier single dans “Drivers License”, une ballade puissante détaillant un récent chagrin, il a reçu des critiques positives et des critiques élogieuses, et les fans l’ont rapidement appréciée en raison de sa capacité à résonner avec eux à travers ses paroles.

Dans la vidéo, Rodrigo est dépeint comme une douce fille d’à côté qui a récemment eu le cœur brisé par le garçon qu’elle aime, qui aurait déjà trouvé une autre fille. On la voit pour la première fois marcher dans la rue dans un haut en lin smocké citron vert de Faithfull the Brand, un jean noir ample et une paire de baskets Nike Air Max. Puis elle est sur le sol en train de jouer avec un piano jouet vêtue d’un débardeur gris sous une salopette en jean qui était pliée au-dessus des chevilles.

Tout au long des scènes de la vidéo, Rodrigo porte une robe rose layette imprimée avec un cardigan rouge dessus, un t-shirt noir surdimensionné et une veste en jean Levi’s sherpa sur un pantalon à carreaux.

“Déjà vu”

En avril, Rodrigo a sorti le clip de “Deja Vu”, qui est le deuxième single de son album “Sour”. Des scènes du clip présentent des scènes romantiques de Los Angeles, avec Rodrigo conduisant une voiture décapotable d’époque sur la Pacific Coast Highway pour accompagner les paroles « balades en voiture jusqu’à Malibu ». Elle porte de petites lunettes de soleil rectangulaires et a ses cheveux dans un foulard à la Marilyn Monroe dans les années 50.

La chanson, similaire à son premier single, la détaille en voyant un ex avec un nouvel amant une fois de plus, les paroles expliquant qu’elle et la nouvelle petite amie de son ex sont étrangement similaires. Bien que le regard dans la vidéo soit concentré sur la nouvelle petite amie, Rodrigo la regarde de très près.

Rodrigo est d’abord vue portant un débardeur blanc, un jean Levi’s et des baskets Converse montantes noires avant d’échanger ses vêtements normaux contre une robe midi verte à volants de Molly Goddard et une paire de bottes de combat noires. Alors que la chanson continue, Rodrigo porte un gilet et une jupe blancs sur la plage, puis un costume en jean deux pièces avec un cardigan rose vintage Chanel par-dessus pendant qu’elle mange de la crème glacée.

« Bon 4 U »

Moins de deux mois plus tard, Rodrigo a sorti son clip très attendu pour “Good 4 U”, une chanson sur un ancien amant qui est passé très vite à autre chose. De nombreux fans ont souligné les similitudes entre la chanson de Rodrigo et la chanson à succès de Paramore en 2007 “Misery Business”, car Rodrigo s’est beaucoup inspiré de l’ère punk des années 2000.

Le clip, réalisé par Petra Collins, rend hommage à certaines références de la culture pop, notamment les films cultes sortis dans les années 90 et 2000. Tout au long de la vidéo, Rodrigo bascule entre trois tenues. Elle est d’abord vue dans un pull blanc superposé sur une chemise blanche, accessoirisée d’un collier de perles et d’une minijupe à carreaux bleue. Ensuite, elle porte une tenue de pom-pom girl bleue, qui était une réplique de celle portée par Lana Thomas, l’antagoniste dans “The Princess Diaries”, joué par Mandy Moore.

Alors que le clip continue, il montre Rodrigo imitant le personnage de Jennifer Check de “Jennifer’s Body”, joué par Megan Fox. L’intrigue suit Jennifer après qu’elle soit possédée par un démon et commence à avoir un appétit vorace pour les hommes, mangeant lentement mais sûrement les étudiants masculins de son lycée pendant que sa meilleure amie, interprétée par Amanda Seyfried, regarde avec horreur. Alors qu’elle joue une pom-pom girl pour se venger, Rodrigo se tient alors dans une chambre en feu vêtue d’un corset blanc personnalisé et de la même minijupe bleue à carreaux qu’elle portait dans la première scène. Elle complète son look avec des gants en latex noir pleine longueur, des chaussettes blanches et un gros collier en argent.

Le clip se termine en hommage à “Jennifer’s Body”, avec Rodrigo entrant dans la forêt et nageant dans le lac alors que ses yeux brillent de rouge avant d’entrer dans l’eau.

“Brutal”

Rodrigo dépeint l’angoisse des adolescents tout en éclairant l’ère populaire des jeux vidéo à l’ancienne de la fin des années 90 au début des années 2000 dans “Brutal”.

Le clip, également réalisé par Petra Collins, Rodrigo s’habille de personnages tels qu’un présentateur de nouvelles, une pop star, un influenceur et un étudiant. Ses vêtements provenaient tous de Poshmark, eBay et Depop, ainsi que des pièces des archives de créateurs du début des années 2000, car Rodrigo a une affinité pour les pièces pré-aimées et la mode durable.

“Nous nous sommes amusés à regarder en arrière” Lizzie McGuire “, les premières émissions de télévision de Disney, des choses sur lesquelles nous avons grandi comme Mary-Kate et Ashley [Olsen] et vu à quel point la mode était aléatoire à l’époque », a déclaré la styliste de Rodrigo, Chenelle Delgadillo, à WWD à propos du processus de style de « Brutal ». La sœur de Delgadillo, Chloé, habille également Rodrigo.

La chanteuse pop Britney Spears présente l’interprète Shania Twain lors de la 30e cérémonie annuelle des American Music Awards, le lundi 13 janvier 2003, à Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) PRESSE ASSOCIÉE

La vidéo commence comme un format de jeu vidéo, avec une option “Choisissez votre joueur” avant de s’ouvrir avec Rodrigo dans une perruque légère en écume de mer et une robe corset vintage Roberto Cavalli drapée de mousseline de soie et de franges de perles de 2003, selon un compte Instagram de placard. dédié aux tenues de Rodrigo. Lorsque le clip a été mis en ligne lundi, de nombreux fans en ligne ont souligné que Rodrigo rendait hommage à une princesse de la pop avant elle dans Britney Spears, qui portait la même robe aux American Music Awards 2003.

Rodrigo porte ensuite un ensemble de ballerine punk et un costume en laine rose Paul Smith avec une broche Vivienne Westwood et une perruque blonde lorsqu’elle joue un présentateur de nouvelles aux côtés de la star de “Euphoria” Lukas Gage. Ce dernier semble être une torsion de la comédie de 2004 “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, avec Gage vêtu de la même manière que le personnage de Will Ferrell, Ron Burgundy.

Habillé en pop star, Rodrigo enfile un ensemble deux pièces en argent métallisé. Ensuite, dans la salle de classe, elle porte un chapeau de garçon en papier rouge, un haut court rouge avec le mot « flirt » imprimé dessus et une minijupe à carreaux avec des finitions en tulle noir aux extrémités. Pendant la scène où elle est dans une chambre allongée sur le sol à côté de l’acteur Nico Hiraga, ses cheveux sont en chignons spatiaux alors qu’elle porte un haut « baby girl » noir orné de cristaux avec un pantalon violet.

LIRE LA SUITE ICI :

Olivia Rodrigo : la première pop star de Poshmark

Un regard plus attentif sur la tenue de la Maison Blanche d’Olivia Rodrigo

Ces célébrités-activistes donnent une nouvelle crédibilité au style durable