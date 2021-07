Une ventilation de son style – WWD

La gymnaste olympique Nastia Liukin ne participe peut-être pas aux Jeux olympiques d’été de Tokyo, mais son style coloré lui a volé la vedette alors qu’elle commente le sport.

Liukin – qui a remporté cinq médailles olympiques en gymnastique aux Jeux de Pékin 2008, dont l’or au concours multiple – a eu un impact sur les spectateurs des Jeux olympiques avec son style coloré et monochrome dans des tons vifs de violet, bleu, orange et rose.

“Tout est pensé, vraiment symbolique et très détaillé en ce qui concerne les couleurs qu’elle porte”, a déclaré la styliste de mode de Liukin, Gabriela Tena, qui a parlé à WWD d’Espagne. “Nous essayons de faire une couleur différente pour chaque look afin que ce ne soit pas tous de la même couleur et c’est presque comme un storyboard de couleur.”

Tena a expliqué que de nombreux looks colorés de Liukin ont une signification derrière eux. Pour le premier jour de Liukin en fournissant des commentaires de gymnastique pour NBC, par exemple, la gymnaste olympique a rendu hommage à feu Kobe Bryant et à sa fille Gigi avec son pantalon Safiyaa violet et ses talons Tom Ford violets assortis qu’elle a associés à un haut Zimmermann blanc à volants.

« Il était un grand mentor pour elle et ils se sont rencontrés aux Jeux olympiques de 2008 », a expliqué Tena. “Elle portait du violet pour honorer Kobe et Gigi.”

Il y avait aussi du symbolisme dans la robe Dior rouge que Liukin portait lors de la compétition par équipe de gymnastique féminine le 27 juillet. Tena a expliqué que Liukin avait choisi de porter du rouge pour représenter les huit nations participant à l’événement, car le drapeau de chaque pays présente la teinte.

Pour la compétition de gymnastique multiple féminine de jeudi, Tena a déclaré que Liukin prévoyait de porter une combinaison rose vif, ce qui ferait un clin d’œil au justaucorps rose qu’elle portait aux Jeux olympiques d’été de 2008 lorsqu’elle a elle-même remporté la compétition multiple.

Tena, qui a stylé Liukin au cours des deux dernières années et demie, a déclaré qu’elle visait une ambiance «sportive chic» lors du stylisme des looks de Liukin pour les Jeux olympiques de Tokyo. Sa stratégie pour y parvenir a consisté à associer des vêtements féminins à des pièces plus décontractées, comme une robe babydoll Azeeza bleu clair avec des Nike Air Jordans assorties ou une veste blazer en satin Veronica Beard et un short Alice + Olivia blanc assorti associé à un vert sauge sculptural. Escarpins attiques.

“Comme Tokyo est l’une des grandes capitales mondiales de la mode, nous voulions simplement expérimenter avec un tas de styles et de couleurs différents”, a déclaré Tena. “Elle n’expérimente pas vraiment autant que nous l’avons fait pour les Jeux olympiques, alors nous voulions juste y aller.”

En raison des restrictions COVID-19 aux Jeux Olympiques, Tena ne pouvait pas voyager avec Liukin à Tokyo comme elle le ferait pour d’autres événements. Au lieu de cela, Tena s’est rendue chez Liukin à Dallas avant les Jeux olympiques et l’a aidée à choisir chaque tenue et à tout emballer pour qu’elle soit organisée à Tokyo.

« Je lui parle tous les jours. Je ne l’ai pas confrontée à FaceTime, mais nous envoyons toujours des photos dans les deux sens », a déclaré Tena à propos de ses interactions avec Liukin pendant les Jeux olympiques. «Elle n’a pas une seconde à FaceTime. Je viens de lui parler au téléphone et je ne pense pas qu’elle ait dormi depuis 48 heures.

Alors que de plus en plus d’épreuves de gymnastique masculine et féminine sont prévues pour le reste des Jeux olympiques de Tokyo, on s’attend à ce que Liukin continue de faire impression sur les téléspectateurs avec plus de ses looks colorés.

