Une ventilation des scores en gymnastique aux Jeux olympiques de Tokyo et comment Simone Biles repousse les limites

La gymnastique est toujours un sport favori pendant les Jeux olympiques, et c’est encore le cas lorsque les Jeux de Tokyo débuteront le 24 juillet. Et il y a de quoi être enthousiasmé par les équipes de gymnastique féminine et masculine.

Vous ne pouvez pas parler de gymnastique sans mentionner la plus grande gymnaste de tous les temps, Simone Biles, qui est une fois de plus la favorite pour remporter l’or dans presque tous les événements – par équipe, concours général, finales par événement, vous l’appelez. L’équipe féminine – favorite pour remporter l’or dans la compétition par équipes – comprend également la superstar des barres asymétriques Suni Lee et la constante Jordan Chiles, qui sont les favorites pour se battre également pour les médailles.

L’équipe de gymnastique masculine est dirigée par le vainqueur du concours multiple Brody Malone, le finaliste Yul Moldauer et le vétéran des Jeux de Rio Sam Mikulak. L’équipe de gymnastique masculine des États-Unis a terminé à la cinquième place lors des deux matchs d’été précédents, et elle devra affronter ses meilleurs favoris, la Chine, le Japon et la Russie pour se battre pour une médaille par équipe.

Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour déterminer le score d’un gymnaste et s’il remporte cette médaille insaisissable. En guise de rappel avant le début des jeux, examinons comment le score se décompose en gymnastique et comment Biles continue de repousser les limites.

