Une version Android de Wallpaper Engine arrive bientôt

in

TL;DR

Une version Android de Wallpaper Engine devrait arriver en octobre ou début novembre. Vous aurez besoin de la version Windows d’origine de l’application pour pouvoir synchroniser les fonds d’écran via le réseau local. Ces fonds d’écran peuvent être entièrement dynamiques, y compris les visualiseurs de musique.

Une version Android de la populaire application de fond d’écran pour PC Wallpaper Engine est “à venir”, très probablement en octobre ou début novembre, selon son développeur homonyme.

L’application servira d’extension gratuite du logiciel Windows à 4 $, permettant aux utilisateurs de transférer leurs collections de bureau vers des téléphones et des tablettes Android via un réseau Wi-Fi local, a déclaré l’équipe de Wallpaper Engine via sa page Steam. Il n’y aura pas de publicités ni d’achats intégrés, mais le lien avec l’application Windows est nécessaire car les utilisateurs d’Android ne peuvent pas accéder directement aux modules complémentaires Steam Workshop.

En rapport: Notre collection de fonds d’écran par défaut de plus de 90 appareils Android

Les fonds d’écran envoyés aux appareils Android devront également être convertis dans un format compatible avec les mobiles, mais seront toujours dynamiques, avec des paramètres personnalisables tels que la vitesse et les couleurs. En fait, les visualiseurs de musique font également la coupe, ce qui pourrait créer des écrans d’accueil particulièrement impressionnants. Les personnes préoccupées par les performances ou la durée de vie de la batterie pourront basculer entre des fonctionnalités telles que les limites de framerate.

Le port Android est considéré comme une “entreprise intensive”, mais une prochaine étape évidente, étant donné la grande base d’utilisateurs d’Android. Le travail effectué devrait jeter les bases de « tous les futurs ports potentiels », bien que les seules véritables options à cet égard soient Mac et Linux – iOS et iPadOS ont des options de personnalisation extrêmement limitées.