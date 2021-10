Les propriétaires d’appareils pliables Samsung comme le Galaxy Z Fold 3 peuvent se réjouir, car ils auront bientôt la chance d’essayer la version bêta de One UI 4.

L’annonce vient d’un responsable de la communauté Samsung (via SammyFans), qui a déclaré que « le programme bêta One UI pour Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 commencera bientôt, alors soyez patient ».

Peu d’informations sont fournies sur le programme, y compris quand il sera lancé. Compte tenu de l’annonce, cela devrait être dans n’importe quel moment maintenant.

Samsung est passé sur la scène virtuelle mardi pour discuter de ses projets de téléphones pliables, mettant en évidence les moyens par lesquels les développeurs peuvent tirer parti des expériences qu’ils offriront, telles que le mode Flex et la fenêtre multi-active. La société devrait redoubler d’efforts grâce à Android 12, mais nous devrions en savoir plus au fur et à mesure du déploiement de la version bêta.

Lorsqu’elle sera mise en ligne pour ces appareils, les utilisateurs auront la possibilité de s’inscrire et d’installer la mise à jour à l’aide de l’application Samsung Members, alors soyez à l’affût.

Le timing intervient juste après l’arrivée de la troisième version bêta de One UI 4 sur les appareils Galaxy S21 dans les régions éligibles. Jusqu’à présent, il semble que ce programme bêta n’ait lieu qu’en Corée du Sud, bien qu’il semble susceptible d’arriver également dans d’autres régions.

La première version bêta de One UI 4 n’a pas beaucoup impressionné, mais il y a eu depuis quelques mises à jour, la dernière étant basée sur le dernier Android 12 AOSP de Google, signalant un lancement final bientôt.

Samsung devrait également lancer la version stable de One UI 4 avant la fin de l’année, de sorte que les propriétaires de certains des meilleurs téléphones Android de l’entreprise ne devraient pas avoir à attendre beaucoup plus longtemps avant de pouvoir jouer avec la nouvelle mise à jour.

