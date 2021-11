Une version bêta de l’interface utilisateur 4 déployée sur la série Galaxy Note 20

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Les propriétaires de Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra au Royaume-Uni peuvent désormais accéder à la version bêta de One UI 4. Le programme bêta vous permet de tester Android 12 avant qu’il ne devienne stable plus tard cette année. Samsung inscrira également bientôt les téléphones Galaxy S20.

Samsung n’a pas confirmé quand, mais il est très probable que le support pour d’autres pays débarquera bientôt. Cela inclurait la Chine, l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud et les États-Unis.

Pendant ce temps, la nouvelle s’est répandue plus tôt dans la journée que la prise en charge bêta de One UI 4 était également déployée sur la série Galaxy S20 (également via SamMobile). Cependant, Samsung a retiré cette mise à jour pour le moment. Cela n’a pas empêché certaines personnes de pouvoir s’y inscrire ici aux États-Unis, mais un déploiement complet viendra probablement bientôt.

Dans tous les cas, pour accéder à Android 12 sur votre appareil Samsung, vous aurez besoin de l’application Samsung Members. Connectez-vous à cette application avec votre compte Samsung, puis recherchez la bannière bêta One UI. Si vous ne le voyez pas, la version bêta n’est pas encore disponible pour vous, mais continuez de vérifier pour saisir votre emplacement dès que vous le pouvez.