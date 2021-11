Une version bêta de l’UI 4 (Android 12) arrive sur les Galaxy Z Fold 2, Z Flip 5G et Z Flip

Cette semaine encore, Samsung a publié sa feuille de route officielle One UI 4 (Android 12), offrant une meilleure idée du moment où votre appareil Galaxy préféré recevra la mise à jour. À présent, Samsung ouvre le programme bêta One UI 4 pour ceux qui utilisent le Galaxy Z Fold 2 et les précédents téléphones Z Flip (via SamMobile).

La mise à jour stable est déjà arrivée pour les propriétaires de Galaxy S21, tandis que les propriétaires de Z Fold 3 et Flip 3 profitent de la version bêta.

Cela vient également après que Samsung a ouvert son programme bêta aux propriétaires de Galaxy Note 20 et S20. Il est clair que Samsung essaie de fournir rapidement des mises à jour pour certains des meilleurs téléphones Android qui sortiront en 2020. Le programme bêta Z Fold 2 et Flip 5G arrivera probablement bientôt en Corée du Sud, en Chine, en Allemagne, en Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis

Bien que One UI 4 n’utilise pas explicitement le moteur de thèmes Material You de Google, Samsung a implémenté son propre moteur de thèmes. Ceci, combiné au langage de conception de widget grandement amélioré, vise à fournir l’une des expériences les plus personnalisées sans avoir à faire beaucoup de travail vous-même.

Pour vous inscrire à One UI 4.0 Beta sur votre appareil éligible, c’est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Téléchargez simplement l’application Samsung Members sur votre téléphone, connectez-vous avec votre identifiant Samsung, puis appuyez sur la bannière One UI 4.0 qui devrait apparaître. Ensuite, suivez les étapes à l’écran et attendez l’arrivée de la première version bêta. En fonction de la progression du programme bêta pour la série Galaxy S21, les utilisateurs doivent s’attendre à voir plusieurs versions bêta avant que la version finale ne soit disponible.

Le Galaxy Z Fold 3 est sans doute le meilleur téléphone à sortir en 2021, et Samsung a déjà publié la version bêta de One UI 4 (Android 12) pour l’appareil.

