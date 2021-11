Une version bêta de l’UI 4 disponible pour les téléphones Note 20/S20 aux États-Unis

Eric Zeman / Autorité Android

Aux États-Unis, les personnes possédant un téléphone Galaxy S20 ou Galaxy Note 20 peuvent désormais essayer la version bêta de One UI 4. Il s’agit de la première version bêta de ces téléphones aux États-Unis et est basée sur Android 12. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les versions bêta, vous devrez attendre janvier/février 2022 pour le lancement stable.

Heureusement, Samsung déploie actuellement la version bêta de One UI 4 sur ces téléphones aux États-Unis (via SamMobile). Si vous êtes suffisamment confiant pour tester un logiciel inachevé, vous pouvez demander à télécharger la version bêta via l’application Samsung Members. Ouvrez simplement l’application sur votre téléphone et trouvez la bannière annonçant le programme bêta. Vous devrez peut-être fermer et ouvrir l’application plusieurs fois pour la voir.

Gardez à l’esprit qu’il y a généralement un nombre limité d’inscriptions à la version bêta. En tant que tel, si vous le souhaitez vraiment, nous vous recommandons de vous y mettre dès que vous le pouvez.

One UI 4 apporte toutes les mises à jour Android 12 intégrées au système d’exploitation d’origine. Il apporte également de nouvelles fonctionnalités exclusives à Samsung ainsi que des mises à jour des fonctionnalités Samsung existantes. Vous pouvez voir à quoi vous attendre dans notre pratique avec la version bêta.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’utilisation d’un logiciel bêta (ce qui est tout à fait compréhensible), Samsung s’est déjà engagé à respecter un calendrier pour le lancement stable. Les propriétaires de Galaxy S20 et Galaxy Note 20 peuvent s’attendre à voir le lancement stable de One UI 4 se dérouler en janvier et février 2022. C’est un peu d’attente, mais cela peut valoir la peine si vous ne voulez pas faire face aux bugs et manquants. caractéristiques.

