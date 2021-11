Une version entièrement 3D se cache dans 2D Metroid Dread On Switch

Capture d’écran : Nintendo / Shesez / Kotaku

Les jeux intelligents utilisent des raccourcis intelligents pour tromper nos yeux. Actifs cachés. Astuces de caméra. Rendu à la volée. Oui, chaque jeu vidéo est un exercice de perception, et Metroid Dread de Nintendo ne fait pas exception.

Une nouvelle vidéo de la fascinante série Boundary Break, réalisée par le YouTuber Shesez, a tiré le rideau sur Dread. Cela montre beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir dans le jeu principal, y compris la révélation bouleversante que les EMMI peuvent essentiellement se téléporter (parfois).

Metroid Dread, développé par Mercury Steam et sorti le mois dernier pour la Nintendo Switch, est le premier jeu Metroid 2D principal depuis près de deux décennies, et est en quelque sorte un retour à la forme : économisez pour une poignée de moments où vous tirez avec des armes à haut rendement dans une perspective 2.5D, la majeure partie du jeu se déroule comme un jeu de plateforme à défilement horizontal. Mais grâce à un outil de caméra créé par Postposterous, un autre YouTuber, Shesez a pu mettre le jeu en pause et faire pivoter la caméra autour de son espace rendu. Les résultats sont fascinants, bien que de droit, nous devons faire l’un de ceux-ci :

Avertissement : Spoilers pour Metroid Dread.

D’abord et avant tout : les EMMI. En plus de leur suite de capacités de type Superman – ils sont invincibles, peuvent se déplacer à des vitesses supersoniques, peuvent vous tuer en un seul coup et semblent toujours savoir exactement où vous êtes – ils peuvent apparemment se téléporter. Au cours de la cinématique qui présente le premier EMMI, vous le voyez se faufiler de façon inquiétante dans votre champ de vision. Mais effectuez un zoom arrière, comme le fait Shesez dans la vidéo, et vous verrez qu’il se cache hors de l’écran avant de s’afficher. Le jaune, que vous rencontrez plus tard, fait la même chose.

Le Zero Suit, la couche de base que Samus a arboré pour de nombreux jeux (y compris une version alternative de son personnage dans Super Smash Bros.) va exactement dans la direction opposée. Dans Metroid Dread, vous ne voyez Zero Suit Samus que pendant les (nombreux, nombreux… nombreux) moments où vous mourez. Selon la vidéo de Shesez, le modèle de Samus est obscurci par un effet de floraison à l’instant où vous mourez, vous empêchant effectivement de tout voir. Mais plutôt que d’être une astuce pour masquer les imperfections, le rendu Finalizer a une version complète, et il s’avère incroyablement détaillé :

La vidéo de Shesez révèle de nombreuses autres astuces. Par exemple:

Le canon oméga entièrement alimenté de Samus, qui apparaît sous la forme d’un orbe, n’est en fait qu’un cercle plat. Pendant ce combat contre le premier boss, le moment où vous voyez les choses à la première personne n’est pas techniquement à la première personne; au lieu de cela, les développeurs de Mercury Steam ont simplement placé la caméra devant le modèle de personnage de Samus, puis ont giflé un affichage tête haute sur le cadre. Lorsqu’un soldat robot chozo poignarde Quiet Robe dans le dos, les deux modèles ne sont pas proches. l’un à l’autre. (Hé, on vous avait prévenu des spoilers !)

Si vous êtes un fan du jeu, cela vaut vraiment la peine de prendre 20 minutes pour regarder.