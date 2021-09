Une « version préliminaire » d’Overwatch 2 sera utilisée lors de la saison 2022 de l’Overwatch League

Procès Activision Blizzard

La saison 2022 de l’Overwatch League débutera avec une première version d’Overwatch 2, a confirmé Blizzard.

Le vice-président de l’Overwatch League chez Blizzard, Jon Spector, a tweeté sur les plans de l’entreprise pour la prochaine saison de la ligue, confirmant qu’elle devrait actuellement commencer en avril 2022.

Dans un deuxième tweet, Spector a cité la journaliste de DotEsports Liz Richardson, qui avait reçu la confirmation que la saison 2022 “commencerait sur une première version d’Overwatch 2” d’un porte-parole d’Overwatch. Spector n’a pas précisé cela, mais a déclaré que Blizzard “partagera bientôt plus de détails sur les délais de construction de la liste 2022 et plus d’informations en général sur notre saison 2022 à l’approche d’avril”.

Les joueurs compétitifs seront sans aucun doute désireux de mettre la main sur Overwatch 2 afin de découvrir par eux-mêmes les changements apportés au jeu original. Les matchs PvP d’Overwatch 2 seront, par exemple, 5v5, chaque équipe contenant deux dealers de dégâts et deux personnages de soutien, mais un seul tank.

C’est une très grande nouvelle pour Overwatch 2 qui, au moment de la rédaction, n’a pas réellement de date de sortie solide et n’a pas été vue beaucoup ces derniers temps. Cependant, il existe de nombreux rapports sur une date de sortie possible. Très récemment, un initié d’Overwatch, Metro, a tweeté qu’ils avaient entendu dire que le développement d’Overwatch 2 « prend plus de temps que prévu » et qu’une sortie en 2022 « ne semble plus probable ».

Cependant, encore plus récemment que cela, un rapport de Dexerto a rejeté cela et a affirmé qu’ils avaient entendu des sources que la sortie d’Overwatch 2 était bientôt une priorité élevée et que l’équipe “cherchait à le sortir avant l’été 2022”.

La nouvelle selon laquelle une première version du jeu sera utilisée dans l’Overwatch League 2022 suggère que Blizzard a toujours une version 2022 en vue. Étant donné que les concurrents joueront sur une «construction précoce», une sortie publique aux côtés de l’Overwatch League est peu probable, mais il est peut-être possible que les fans d’Overwatch n’aient pas à attendre trop longtemps après cela.

Il convient de noter, bien sûr, qu’aucune date de sortie officielle n’a été confirmée par Activision Blizzard lui-même et nous ne pouvons donc pas le savoir avec certitude jusqu’à ce que cela se produise. Dans un appel aux résultats d’août (via IGN), la société a seulement déclaré que le développement du jeu “avait franchi une étape interne importante au cours des dernières semaines” et que l’équipe “révélerait davantage le jeu dans les mois à venir à l’approche des étapes ultérieures de fabrication.