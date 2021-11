Une victime d’Astroworld, âgée de 22 ans, est déclarée en état de mort cérébrale

Une victime de la calamité d’Astroworld a été déclarée en état de mort cérébrale.

22 ans Bharti Shahani a été hospitalisé depuis le concert de vendredi, s’accrochant à la vie sur un ventilateur, mais il semble que Shahani deviendra le 9e décès dans la tragédie.

La senior Texas A&M, sa sœur et son cousin étaient au concert mais se sont séparés pendant la montée subite. Namrata, sa sœur, allait bien, mais Bharti était en très mauvais état. Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin en ambulance et a reçu la RCR pendant le trajet. Elle aurait subi plusieurs crises cardiaques pendant et après l’écrasement.

La famille rencontre des médecins pour déterminer les prochaines étapes. On ne sait pas si Shahani est toujours sous ventilateur.

8 personnes ont déjà été confirmées décédées et de nombreuses autres sont toujours à l’hôpital et souffrent de blessures graves, voire mortelles. Comme nous l’avons signalé, un enfant de 9 ans Ezra Blount est actuellement dans un coma d’origine médicale après avoir été victime de la bousculade.

Comme nous l’avons signalé, nouveaux procès sont déposés à la journée. Avec 8 morts et des centaines de blessés, le montant des dégâts sur la ligne est ahurissant.