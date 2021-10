Une victime des inondations dit que le Queens ne reçoit pas l’aide fédérale de Blasio

Une victime des inondations de l’ouragan Ida que le maire Bill de Blasio a enroulée dans ses bras dans une scène émotionnelle le mois dernier a appelé Hizzoner à la radio vendredi, affirmant que les autorités fédérales n’avaient pas fourni l’aide qu’il avait promise.

« Vous m’avez serré dans vos bras et m’avez dit que la FEMA s’occuperait de tout », a déclaré Julia Nieves, résidente de Woodside, à de Blasio lors de son apparition hebdomadaire dans le « Brian Lehrer Show » de WNYC. « Malheureusement, la FEMA n’a pas donné [$36,000] à quiconque dans nos maisons de Woodside.

De Blasio avait visité les dégâts avec la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-Queens / The Bronx) et le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer, après des jours de plaintes de la part des habitants au sujet de la préparation nonchalante de la mairie et de la lenteur de la réponse aux inondations.

Les 36 000 $ référencés par Nieves sont la récompense maximale disponible pour les propriétaires dans le cadre du programme de secours en cas de catastrophe du gouvernement américain – mais les habitants, y compris Nieves, disent qu’ils n’ont reçu qu’une fraction de ce montant.

« Je ne peux pas remplacer le chauffe-eau, une chaudière, remplacer tous les murs », a-t-elle ajouté. « Vous étiez dans mon sous-sol et avez vu ce qui est arrivé à mes murs ! Ils ont dû tout enlever à cause de la moisissure et l’odeur était horrible.

Le maire Bill de Blasio avait déjà visité le quartier de Woodside, dans le Queens, avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer à la suite de l’ouragan Ida le 6 septembre 2021. Ron Adar/SOPA Images/Shutterstock

Au lieu de cela, la retraitée a déclaré à la radio qu’elle avait été forcée de refinancer sa maison pour trouver les 11 000 $ pour son nouveau chauffe-eau et sa nouvelle chaudière – et qu’elle devait encore acheter un nouveau réfrigérateur, une laveuse et une sécheuse.

« Comment cela fonctionne-t-il pour tout le monde dans la communauté de Woodside, Queens qui [was] inondée par Ida », conclut-elle plaintivement – ​​laissant de Blasio sur la défensive et promettant que la ville interviendrait.

« Julia, écoutez, nous devons vous obtenir plus d’aide, c’est l’essentiel », a déclaré Hizzoner. « J’ai vu la destruction dans votre sous-sol. C’est clairement beaucoup d’argent, nous devons vous remettre sur pied.

La résidente de Woodside, Julia Nieves, dit qu’elle doit encore remplacer son réfrigérateur, sa laveuse et sa sécheuse après avoir payé 11 000 $ pour un chauffe-eau et une chaudière.Matthew McDermott

« Je suis très déçu que la FEMA ne donne aux gens que cette petite somme d’argent », a-t-il ajouté. « Et, nous avons également d’autres sources de financement, y compris des subventions. »

L’hôtel de ville n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les programmes municipaux qui seraient en mesure de fournir une assistance aux résidents de Woodside ou sur la manière dont les habitants pourraient demander une aide supplémentaire.

– Rapports supplémentaires de Julia Marsh