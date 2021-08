Une victime d’un logiciel malveillant a volé 16 Bitcoins pour poursuivre les parents de jeunes pirates informatiques Crypto new media

En 2018, un Américain du nom d’Andrew Schober a été victime d’un piratage de malware, entraînant la perte de 16,4 Bitcoin, soit environ 800 000 $ au prix d’aujourd’hui.

Après avoir dépensé 10 000 $ pour embaucher des spécialistes en médecine légale, Schober pense avoir retrouvé les coupables. Mais il s’avère que les auteurs présumés sont à des milliers de kilomètres, en Angleterre. Le vrai kicker est que les deux suspects étaient mineurs au moment du crime.

De manière assez appropriée, les deux étudient actuellement l’informatique dans différentes universités britanniques.

Comme certains le feraient dans cette situation, Schober a essayé de raisonner les parents. Son premier plan d’action était d’écrire aux parents et d’expliquer la situation dans l’espoir de parvenir à une résolution.

Schober a exposé son cas, donnant les détails de son enquête qui l’a conduit aux suspects en question. Il a également écrit sur le bilan financier et émotionnel que le piratage a eu sur sa vie.

Assez raisonnablement, Schober a également déclaré qu’il abandonnerait toute action s’ils retournaient le Bitcoin, plus une somme supplémentaire (de 0,555 BTC) pour couvrir ses frais de poursuite de l’affaire.

Source : krebsonsecurity.com

Cependant, les lettres se sont heurtées à un mur de silence, forçant Schober à poursuivre son action.

En mai 2021, Schober a déposé une plainte contre Benedict Thompson, Oliver Read et leurs parents devant le tribunal de district de Colorada.

À son tour, cela a suscité une réponse des défendeurs, qui ont déposé une requête en irrecevabilité le 6 août 2021. Leur raisonnement se résume à la prescription de l’affaire, ayant mis trop de temps à se présenter devant les tribunaux.

«Le demandeur allègue deux causes d’action de droit commun (conversion et violation de propriété), pour lesquelles un délai de prescription de trois ans s’applique. Le demandeur allègue en outre une cause d’action légale fédérale, pour laquelle un délai de prescription de deux ans s’applique. Parce que le demandeur n’a déposé sa plainte que le 21 mai 2021, trois ans et cinq mois après sa blessure, ses demandes devraient être rejetées. »