09/05/2021 à 00h55 CEST

Avec plus de difficultés que prévu, Le FC Barcelone a commencé victorieusement « l’ère Carlos Ortega » en remportant la Supercoupe d’Espagne ce samedi à Torrelavega avec une victoire acharnée 32-29 contre un ABANCA Ademar plein de nouvelles.

L’entraîneur de Malaga a apprécié la bonne deuxième partie de son équipe après les difficultés qu’ils ont eues en première mi-temps pour arrêter le jeu avec le pivot et la bonne direction des Lituaniens Virbauskas au point qu’ils se sont inclinés 11-15 trois minutes avant la pause et avec le ballon pour les hommes de Manolo Cadenas.

“C’était plus difficile qu’on ne le pense sur le papier. La méconnaissance que nous avions d’un Ademar avec neuf nouveaux joueurs et le mouvement de son pivot nous ont créé de nombreux problèmes en première mi-temps”, a avoué l’ancien joueur du Barça Dream Team avec qui il a remporté six Coupes d’Europe.

“Une victoire comme celle-ci aide à faire une équipe. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous ne travaillons que depuis trois semaines. Nous devons analyser beaucoup de choses sur ce match, mais l’important c’est qu’il ait été gagné, c’est pour cela que nous sommes venus”ajouta un Ortega satisfait.

Cette Super Coupe a été spéciale pour Gonzalo Pérez de Vargas, qui en plus de ses excellentes interventions en seconde période a décroché pour la première fois un titre de capitaine avant la retraite du mythique Raúl Entrerríos, dont il a hérité le bracelet.

Le Barça a dû serrer les dents pour fêter sa 24e Supercoupe

| .

“Après longtemps, je pense que j’étais le remplaçant naturel de Raúl et avant Víctor (Tomàs), donc C’était très spécial de recevoir le trophée. C’était le premier match du nouveau staff technique et nous savions que ce serait difficile, mais nous avons montré une très bonne attitude et nous avons gagné, c’est par cela que nous voulions commencer”, a déclaré le MVP du dernier Final Four des Champions.

« Je pense que nous sommes mal habitués. Dans les compétitions nationales, ils nous donnent le titre avant de jouer les finales et ce n’est pas comme ça. Vous vous retrouvez face à une équipe très jeune avec beaucoup de nouvelles qui n’ont rien à perdre et dans un match les forces sont très égales », a ajouté le gardien de Tolède, qui a reçu la Supercoupe des mains du président fédératif Paco Blázquez et Alejandro. Blanco, président du Comité olympique espagnol .

Paco Blázquez et Alejandro Blanco livrent la Super Coupe à Gonzalo

| .

Et qu’en est-il d’Ángel Fernández ? Le Cantabrique a contribué quatre buts pour remporter son premier titre en Espagne. Et aussi, dans sa Communauté Autonome. “J’ai eu beaucoup de chance que cette Super Coupe soit organisée dans mon pays. Je suis très heureux de la course que l’équipe a montrée. Je tiens également à féliciter Ademar pour le grand match qu’il a réalisé”, a déclaré l’ailier gauche.

“Ici avec tout votre peuple… cela a plus de sens pour tout. Je suis très content, mais tu dois remettre ta salopette, car des semaines très dures arrivent. C’était un match difficile, car Ademar a changé beaucoup de joueurs et nous ne savions pas comment ils allaient jouer. Et puis on s’adapte à ce que veut Carlos (Ortega) en défense. Ces matchs sont très bons pour nous et l’important est de les faire avancer », a ajouté le médaillé de bronze à Tokyo avec les Hispaniques.