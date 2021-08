Une victoire contre Rigondeaux me solidifierait comme l’un des meilleurs combattants.

in

CARSON, CALIFORNIE (9 août 2021) – Le champion du monde WBO des poids coq John Riel Casimero cherchera à obtenir la meilleure victoire de sa carrière à ce jour et défendra son titre de champion des 118 livres pour la deuxième fois lorsqu’il rencontrera le champion de deux divisions Guillermo Rigondeaux ce Samedi 14 août en direct sur SHOWTIME du Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

Cet événement est promu par TGB Promotions. Billets en vente sur AXS.com.

La télédiffusion SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING commencera à 22 h HE / 19 h HP et les fans verront Casimero se battre aux États-Unis pour la troisième fois, cette fois en tête d’affiche d’un événement Premier Boxing Champions. Voici ce que le champion du monde en trois divisions avait à dire sur le concours de samedi et plus encore :

Sur sa formation actuelle :

« Cela a été une préparation fantastique. Je me suis beaucoup concentré sur ma condition physique pour maintenir ma force pendant 12 rounds. Cela a été ma meilleure séance d’entraînement depuis longtemps grâce au fait que cette fois j’ai une date et une heure à perdre. La date de mon dernier combat avait été modifiée par la pandémie et c’était difficile. Ce camp a été stable ».

À l’entraînement aux côtés de son mentor et promoteur Manny Pacquiao :

« Manny est mon idole dans ce sport. C’est super pour moi de pouvoir voir comment il s’entraîne tous les jours. Il m’aide sur certains aspects de la boxe, mais le plus important c’est la motivation qu’il me donne pour le voir travailler.

À propos des combats dans le sud de la Californie et du retour au Dignity Health Sports Park pour combattre devant le public philippin de la ville :

«Je veux toujours sortir, me battre et faire de mon mieux pour les fans. Il y aura beaucoup de Philippins là-bas et je veux que tous se battent bien. C’est le même endroit où j’ai été sacré champion par intérim en 2019, donc ce sera très spécial pour moi de pouvoir y défendre à nouveau ma ceinture.

Sur ce qu’il attend de Rigondeaux :

« Je sais que je peux me faciliter les choses. Je veux qu’il ait du cran et qu’il soit le combattant passionnant qu’il a récemment prouvé qu’il était. Ce sera mieux pour les fans et ça verra qui des deux est vraiment le meilleur »

Sur le message qu’il aimerait envoyer au reste de la division avec une victoire :

«Je veux montrer que je suis fort et que je peux vaincre n’importe quel adversaire difficile. Une victoire contre Rigondeaux me solidifierait comme l’un des meilleurs combattants, sinon le meilleur, dans la division des poids coq. Mon objectif est de faire mon truc ce samedi et ensuite d’aller à la recherche du craintif Nonito Donaire. »