« Une victoire de dur labeur »

28/11/2021

Le à 23:32 CET

Le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, décrit comme « un victoire de beaucoup de travail& rdquor; celui réalisé ce dimanche au Santiago Bernabéu (2-1) contre Séville qu’il considère comme un rival qui « sait très bien ce qu’il joue & rdquor ;. « Un match de deux équipes qui sont dans leur meilleur moment de la saison. Un grand match contre une équipe qui sait très bien ce qu’elle joue et avec un coach spectaculaire que j’admire beaucoup. Une victoire au travail acharné & rdquor;, a-t-il déclaré dans Movistar + après le match.

Casemiro Il a analysé le changement de son équipe dans une seconde mi-temps où il s’est montré supérieur : « Ce pas en avant de jouer à domicile avec le public nous aide. Les changements sont importants, que l’entraîneur dit toujours clairement que nous sommes tous importants. Ceux qui sont entrés aujourd’hui ont bien fait. Pour gagner des titres il faut avoir une bonne équipe & rdquor ;.

Le Brésilien n’a pas voulu entrer dans la polémique en étant interrogé sur la sanction réclamée par Sevilla de Alaba le Ocampos: « C’était très proche et Je dis toujours que le VAR est là pour aider et s’il n’a pas appelé, c’est qu’il n’y aura pas touché & rdquor ;.

Casemiro fait l’éloge de son compatriote Vinicius, buteur du but vainqueur à la 86e minute après une belle action individuelle : « Vini il sait que les matchs vont devenir plus compliqués pour lui. Les joueurs rivaux se rendent compte qu’il est un joueur de haut niveau, mais les grands joueurs ont ceci ; de nulle part, il obtient un grand but de votre part », a-t-il déclaré.