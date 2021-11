Une victoire « directe » pour le titre n’aurait pas été excitante

Max Verstappen aurait pu souhaiter une course claire vers son premier championnat, mais a déclaré que ce ne serait pas bon pour la valeur du divertissement.

Alors que l’avantage de rythme s’est déplacé entre Verstappen et son rival pour le titre Lewis Hamilton tout au long de la campagne, y compris des périodes où très peu de séparaient la paire, en moyenne Verstappen a sans doute bénéficié du package le plus solide de la saison avec le RB16B.

Après le Grand Prix de Sao Paulo, Verstappen occupe la tête du championnat des pilotes, avec 14 points d’avance sur Hamilton avec trois courses à disputer, mais si certains moments clés plus tôt dans la saison avaient joué en sa faveur, alors Verstappen aurait pu remporter le titre. jusqu’à maintenant.

Son éclatement de pneu alors qu’il menait le Grand Prix d’Azerbaïdjan et son contact au départ en Hongrie me viennent à l’esprit.

Mais Verstappen trouve irréaliste de s’attendre à un chemin simple vers le championnat du monde, et cela aurait coûté à tout le monde cette opportunité de se délecter d’une bataille aussi épique.

Interrogé par Sky F1 s’il regarde Bakou et la Hongrie, pensant que le titre aurait pu être le sien maintenant, Verstappen a répondu: « Oui, mais d’un autre côté, cela rend aussi les choses plus excitantes pour tout le monde, sinon cela aurait été assez simple .

« C’est la course, la plupart du temps ce n’est pas vraiment simple, vous avez des hauts, vous avez des bas, c’est ce qui nous fait aimer la course en fin de compte, parce que vous pensez que vous avez tout sous contrôle et puis tout à coup quelque chose arrive qui n’est pas sous plus de contrôle.

« Et je pense que c’est aussi la beauté du sport. »

Verstappen a affirmé dans le passé que remporter son premier titre cette saison ne changerait pas sa vie, et ne pas le remporter non plus.

Et c’est un point de vue qu’il conserve, expliquant qu’il reste détendu face à la situation malgré les gros enjeux.

« Bien sûr, vous voulez gagner le championnat, mais si cela n’arrive pas, cela n’arrivera pas », a déclaré Verstappen.

«Je suis assez détendu à ce sujet et je pense que d’une manière qui est bonne.

« Bien sûr, avec neuf victoires, vous voulez gagner le championnat, mais je ne veux pas vraiment rêver, je veux juste me concentrer sur chaque week-end de course et essayer de faire de mon mieux. »

Verstappen a récemment passé du temps avec un triple champion du monde de Formule 1, à savoir Nelson Piquet.

Et Verstappen a en fait remarqué que le couple partage le trait d’être des gens plutôt détendus.

« Je pense que d’une certaine manière, nous pensons en fait de la même manière, c’est une personne très détendue et il a certainement apprécié son temps en Formule 1 et de bonnes histoires ont été racontées », a expliqué Verstappen.

« C’était donc agréable d’enfin rattraper son retard et aussi de voir comment quelqu’un d’autre a vécu sa carrière en Formule 1 et après sa carrière également. »