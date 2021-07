“Une victoire est une victoire”, déclare Wolff alors que Mercedes interrompt la course victorieuse de Red Bull · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a défendu Lewis Hamilton après sa collision avec Max Verstappen et sa victoire ultérieure dans le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Hamilton a remporté la première victoire de Mercedes en six courses au Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant ainsi fin à la série de succès de Red Bull. Lui et l’équipe ont gagné du terrain sur leurs rivaux dans les deux championnats.

Les commissaires sportifs ont infligé à Hamilton une pénalité de 10 secondes à la suite de l’incident. Cependant, il a tout de même réussi à rattraper et dépasser Charles Leclerc pour remporter la première victoire de l’équipe depuis le Grand Prix d’Espagne.

Valtteri Bottas a terminé troisième après avoir laissé passer Hamilton pour chasser la Ferrari de tête dans les derniers tours.

« Une victoire est une victoire et une troisième est une troisième et nous avons marqué de gros points aujourd’hui et c’est tout », a déclaré Wolff à propos du résultat de l’équipe. «Nous l’avons mis sur la carte de pointage et passons au suivant.

« Cela a toujours été très intense car nous nous battons avec tout ce que nous avons pour conserver ce championnat tout en sachant que nous ne sommes pas aussi performants. [well as] Red Bull et Honda. Par conséquent, nous avons eu de grosses pertes de points dans le passé, et aujourd’hui, nous avons marqué de gros points. C’est donc toujours en train de s’équilibrer.

Bien que Hamilton ait été jugé responsable de la collision par les commissaires sportifs, Wolff pense que la controverse sur l’accident est davantage basée sur la vitesse de l’accident de Verstappen que sur la nature de l’infraction de son conducteur :

“Je pense que si cela avait été un virage à basse ou moyenne vitesse, alors cela n’aurait pas été un grand débat, évidemment, ou quelle en est la conséquence [whether] une pénalité de cinq ou 10 secondes », a déclaré Wolff. «Mais c’était un impact à grande vitesse.

« C’est un virage qui demande beaucoup de courage pour même prendre du plat seul. Et lorsque deux voitures essaient de la traverser, elles doivent se laisser de l’espace pour passer le virage. Et ce n’était pas le cas et les commissaires ont jugé 10 secondes comme appropriées, je suppose parce que les deux pilotes faisaient partie de l’accident, pas un seul, c’est toujours beaucoup plus nuancé.

Wolff a défendu son pilote contre les critiques de Verstappen et du directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner. Ce dernier a accusé Hamilton de « conduite sale » et s’est demandé comment il pourrait tirer une quelconque satisfaction de la victoire.

“Tout le monde a une opinion et ce n’est pas grave”, a déclaré Wolff. «Bien sûr, chaque équipe aura un certain biais envers des incidents comme celui-là.

“Quand vous entendez les commentaires sur sa conduite et l’incident, Lewis est le contraire de quelqu’un qui conduit toujours sale. Je pense que c’est un sportif.

