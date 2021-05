Une victoire juridique pour Ripple Labs n’est pas hors de question

Malgré le vent contraire évident de voir la Securities and Exchange Commission pleuvoir de terribles allégations, Laboratoires Ripple, la société responsable de la Ondulation (CCC:XRP-USD) numérique, a assez bien résisté à la pression. En outre, les développements récents suggèrent qu’il pourrait être en mesure de grincer une victoire juridique de la toute-puissante SEC.

La question est de savoir si Ripple est une crypto-monnaie légitime ou un subterfuge pour une offre publique initiale illégale. Les deux parties présentent des arguments convaincants pour étayer leur argumentation, Ripple Labs affirmant que sa pièce XRP-USD est un moyen d’échange, comme l’argent ou la crypto-monnaie. Certes, le réseau XRP, qui facilite des transactions incroyablement rapides pour des frais minimes, est intrinsèquement utile et peut susciter des innovations, telles que les microtransactions.

D’un autre côté, la SEC s’est concentrée sur une affaire de la Cour suprême appelée SEC c. Howey. Le précédent de l’affaire énonce des lignes directrices concernant la définition d’un titre. Plus précisément, l’agence de réglementation estime que le XRP représente de l’argent mis en commun, les investisseurs s’attendant à partager les bénéfices d’une entreprise particulière.

Cette partie est délicate pour Ripple Labs car, avant le procès de la SEC provoquant une radiation à grande échelle de la plupart des bourses les plus populaires, les investisseurs de détail pouvaient facilement ouvrir un compte de trading crypto et acheter et vendre du XRP, tout comme une action. Encore une fois, alors que les deux parties sont catégoriques sur la supériorité de leurs opinions, je peux voir où chacune a ses forces.

Cependant, Ripple a remporté une victoire juridique non négligeable dans les décisions préliminaires en protégeant avec succès les dossiers bancaires personnels de ses dirigeants contre la découverte. Cette décision rendra difficile pour la SEC d’établir des irrégularités concernant la distribution de pièces XRP.

En fin de compte, même si Ripple parvenait à sortir victorieux de ce procès, cela pourrait finir par être un point discutable.

Une réglementation plus large concerne le procès Overshadow Ripple

Quand je pense aux problèmes juridiques qui mettent un nuage noir sur le réseau XRP, je ne peux m’empêcher de penser au tournoi de la Coupe du monde; plus précisément, le match pour la troisième place. Oui, c’est significatif dans le sens où nous parlons de la Coupe du monde et que cela n’a lieu que tous les quatre ans.

Pourtant, il ne porte aucun des drames associés au match final. Le match pour la troisième place n’est qu’un match d’exhibition glorifié (ou amical dans le jargon du football d’association).

Et c’est ce que je ressens à propos de Ripple. Si vous êtes un défenseur de la cryptographie, vous voulez que l’entreprise la colle à la SEC. De plus, ce serait le karma. Franchement, la SEC ne s’est pas rendu service, attendant des années pour intenter une action en justice contre Ripple. Mais même une victoire ici ne porterait probablement pas atteinte à la situation dans son ensemble de la réglementation en matière de cryptographie.

Plus tôt en février de cette année, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a mis le public en garde contre Bitcoin (CCC:BTC-USD), déclarant en partie: «Dans la mesure où il est utilisé, je crains que ce soit souvent à des fins de financement illicite. C’est un moyen extrêmement inefficace de mener des transactions, et la quantité d’énergie consommée pour traiter ces transactions est stupéfiante. »

Eh bien, je peux dire que Yellen était prescient. Comme tu le sais, Pipeline colonial a subi une attaque de ransomware, envoyant des ondes de choc dans tout le sud-est des États-Unis. Principalement, cela soulève (encore une fois) les vulnérabilités auxquelles ce pays est confronté en termes de cybercriminalité et de violations.

Mais comme le rapporte le New York Times, les extorqueurs de ransomwares ont exigé que Colonial Pipeline paie jusqu’à 5 millions de dollars – en Bitcoin.

Je dois noter qu’il ne s’agissait pas simplement d’une attaque dénuée de sens contre une entité privée. Cette attaque a attaqué une grande partie de l’économie américaine. Il est clair que si les crypto-monnaies ont leurs avantages, elles peuvent également être utilisées comme moyen d’extraire illégalement de la richesse.

Peut-être pas grand-chose à la fin

Un autre point que les investisseurs en cryptographie devraient comprendre est la distribution sans précédent de fonds de secours liés à la pandémie. Sur le papier, la proposition a du sens – donnez aux gens ordinaires des injections directes d’argent pour renforcer la confiance. Au fur et à mesure que les gens dépensent de l’argent, cela circulera dans toute l’économie, soulevant tous les bateaux.

Et la plupart des gens utilisent les paiements de secours pour faire exactement cela, fournir un soulagement. Cependant, il ne fait aucun doute que certaines personnes utilisent les fonds pour acheter des crypto-monnaies. Mais ces achats peuvent ne pas circuler dans l’économie. En tant que moyen d’échange décentralisé, l’achat de cryptos pourrait profiter à tout le monde.

Cela ajoute à la pression que le gouvernement fédéral doit faire quelque chose au sujet de la réglementation cryptographique. Écoutez, je ne suis pas en faveur de telles mesures. Mais le chat est sorti du sac. Ainsi, bien que Ripple puisse remporter la victoire qu’il recherche, cela n’a peut-être pas d’importance à la fin.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans XRP et BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.