Une victoire me rapprocherait du vainqueur de Pacquiao vs. Spence, à un match revanche contre Shawn Porter, à un combat contre Terence Crawford ou Keith Thurman

LAS VEGAS (6 août 2021) – Le champion du monde cubain WBA des poids mi-moyens Yordenis Ugás a partagé ses sentiments sur le fait d’être « le boxeur le plus éludé de la division » alors qu’il palpite son prochain combat contre l’Argentin Fabián Maidana en tant que co-Pacquiao vs. Spence sur FOX Sports le samedi 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas

Ugás défendra son titre mondial pour la première fois à l’approche de l’événement principal tant attendu entre le champion des huit divisions Manny Pacquiao et le champion poids welter unifié Errol Spence Jr. Le médaillé de bronze olympique de Cuba a ajouté son nom à la liste des champions du monde des poids welters actuels lorsque son titre WBA a été élevé après avoir battu Abel Ramos en 2020.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions, MP Promotions et Man Down Promotions, sont maintenant en vente sur t-mobilearena.com et axs.com.

Voici ce que Ugás avait à dire sur la division des poids welters, son entraînement à Las Vegas, Maidana et plus encore :

Sur son combat contre Fabián Maidana :

« Fabián Maidana est un très bon combattant que je suis depuis longtemps. Il est trop évident que les fans de boxe savent que je suis le combattant le plus insaisissable de la division, je tiens donc à remercier Maidana d’avoir accepté ce combat. Plusieurs boxeurs de renom ne veulent pas me laisser de chance, et j’ai tellement de choses à montrer que les fans verront l’envie que j’ai lorsque j’entrerai sur le ring avec Maidana.”

En formation sous la tutelle d’Ismael Salas :

« S’entraîner à Las Vegas avec Ismael Salas est quelque chose que je chéris, puisque Salas et moi sommes si proches. Notre alchimie est incroyable et la salle de sport a une ambiance familiale. Nous avons plusieurs amateurs de haut niveau, des olympiens et de très bons professionnels dans ce gymnase, et cela porte l’entraînement à un autre niveau. J’ai eu le sparring parfait pour cette préparation et je suis prêt à me battre ».

Sur la défense de son titre mondial WBA :

«Comme vous le savez tous, je veux défendre mon titre mondial WBA contre tout concurrent qui me gêne, mais il ne semble pas que trop de combattants de haut niveau veuillent me combattre même si je possède un titre mondial. Je suis fier d’être champion du monde et j’ai un immense respect pour la WBA. Je ferai face à tous ceux dont ils ont besoin en tant que principal concurrent. Je suis le coucou de la division et je dois être un champion du monde pour qu’ils veuillent me combattre, mais même ainsi, je n’arrive toujours pas à obtenir les grands combats. Je suis donc très fier de défendre ma ceinture.

Sur la façon dont une victoire profiterait à sa carrière :

« Une victoire me rapprocherait du vainqueur de Pacquiao vs. Spence, à un match revanche contre Shawn Porter, à un combat contre Terence Crawford ou à un combat contre Keith Thurman. Ce sont les adversaires que j’espère affronter à l’avenir pour assurer l’héritage de ma carrière, et je veux prouver que je suis le meilleur poids welter de la boxe mondiale.”

À PROPOS DE PACQUIAO VS. SPENCE JR.

L’octuple champion du monde et sénateur philippin Manny “Pac-Man” Pacquiao affrontera le champion du monde unifié WBC et IBF des poids welters Errol “La Verdad” Spence Jr. dans un combat de championnat du monde massif menant le Pay. -PBC Per-View sur Fox Sports le samedi 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le pay-per-view débutera à 21 h HE / 18 h HP et mettra en vedette le champion du monde WBA des poids mi-moyens Yordenis Ugás contre l’Argentin Fabián “TNT” Maidana dans le co-événement principal, tandis que les anciens champions de la Coupe du monde Robert “El Fantasma” Guerrero et “Vicioso” Víctor Ortíz s’affronteront dans un duel poids welters en 10 rounds. Le combat inaugural à la carte à 21 h HE / 18 h HP opposera le concurrent poids plume invaincu Mark Magsayo et l’ancien champion du monde Julio Ceja lors d’une attraction de 10 rounds.