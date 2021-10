Une victoire retentissante fait oublier Simmons chez les 76ers

Premier bon coup du Sixers en saison : gagner à l’extérieur. Les pélicansSans Zion Williamson qui se remet encore de sa dernière blessure, c’est une équipe pire et c’était juste pour le prouver. Aussi que les gens ont vu que cette équipe est plus que Ben Simmons et son agitation en ce début de campagne. L’attention médiatique avec eux a été mise là, c’est logique car c’est une situation tellement anormale, mais il faut jouer quand on saute sur le terrain. Du beau travail dans la deuxième partie du Smoothie King Center prend déjà ce 97-117. Le premier est déjà pour les habitants de Philadelphie.

Les sanctions à Ben Simmons Se présenter ou le faire mal dans ce qu’il est transféré à une autre équipe pourrait être une distraction, mais en dehors de cela, nous avons vu un Furkan Korkmaz vindicatif comme remplaçant ou Tyrese Maxey comme partant. Les deux ont ajouté 42 points et étaient les meilleurs avec les déjà habitués Embiid et Harris. Les débuts d’André Drummond après son fiasco chez les Lakers ont également été satisfaisants. De l’autre côté, il n’y a pas eu autant de chance pour un autre pivot, l’Espagnol Willy Hernangómez, qui n’a rien joué en se voyant a été avancé dans la rotation par Hayes.

Les visiteurs se sont appuyés sur une bonne seconde mi-temps pour déployer leur talent et emporter la victoire jusqu’à leur casier. Dans le premier, bilan si l’on prend en compte le premier quart des Sixers et le second des Pélicans. Les pivots ont eu un impact important dans ce premier tour du match. Embiid et Valanciunas se sont impliqués dans un duel dans lequel ils ont non seulement marqué en se séparant, mais le jeu l’a également traversé et ils l’ont diversifié pour tirer le meilleur parti des jeux. C’est lorsqu’ils se sont assis pour la première fois que la tendance a changé: Drummond, caractérisé par de très bons chiffres mais laissant la défense comme un solaire, a bien aidé avec un +22 sur le terrain contre un Hayes avec peu d’incidence. Les Sixers jouaient avec des loyers supérieurs à cinq points après ces événements, mais l’entrée en jeu pour la deuxième fois de Brandon Ingram, qui s’est terminée par un dunk qui a soulevé les fans, a égalisé le score à 53 avant la pause.

Les Pels ont payé l’erreur de Valanciunas, qui s’est retrouvé avec un très mauvais 15% de tirs et sans Williamson à côté de l’espace pour manger, en seconde période. En troisième période, ils n’ont même pas atteint les vingt points. La dynamite manquait. Rivers a pu placer stratégiquement Green et Thybulle, qui n’ont guère contribué à l’attaque, avec d’autres joueurs qui ont concentré leur travail sur l’attaque, une dérive qui a conduit les Sixers à s’envoler du passage par les vestiaires. Paradoxe, ce sont les triples des Pélicans qui n’ont pas laissé les hommes de Philly s’échapper dans un premier temps, paradoxe car c’était un pilier de la victoire finale : 52% corrects depuis le périmètre. Malgré l’insistance d’Ingram, qui a également enchaîné les paniers pour éviter la catastrophe, Korkmaz s’est déguisé en héros pour casser le match avec force en dernière période, passant de cinq à vingt en quelques minutes seulement.