Une vidéo amusante transforme des articles ménagers en armes FPS

Il y a quelque chose dans les animations dans les jeux vidéo qui les rend infiniment satisfaisantes. Il n’est donc pas étonnant que nous souhaitions souvent que la vie ressemble un peu plus à un jeu vidéo – moins la violence sans fin. Eh bien, ne vous demandez plus un autre gam3rz, car un utilisateur de Twitter et de Tik Tok a décidé de rendre le mondain infiniment plus excitant en transformant des objets en armes à partir d’un jeu de tir à la première personne.

Rechargeant tout, d’un aspirateur Dyson à un jouet pour enfants, un grille-pain et même une… lampe, le Kommander Karl a assurément réussi la sensation satisfaisante de recharger une arme dans un fusil de chasse. Je veux dire, avez-vous déjà eu envie de recharger une lampe à ce point ?! Bien sûr, nous avons tous de temps en temps cette envie furtive de recharger la lampe, mais bon sang, ce mec donne-t-il à cette lampe un aspect puissant.

Il s’avère que ce fidèle grille-pain a payé un prix très élevé pour ce divertissement. Ne vous inquiétez pas, noble petit chauffe-pain – votre sacrifice ne sera pas oublié. Points bonus pour l’utilisation du ping M1 Garand.

Pour un hijinx de jeu viral plus divertissant, regardez cette superbe vidéo de trois moines grégoriens qui clouent absolument la chanson thème de Halo. Dans une chapelle d’Helsinki, rien de moins.

Il s’avère que, lorsqu’il ne détruit pas la démocratie et ne divise pas la population, Internet peut toujours être une source de joie. Qui savait?