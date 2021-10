Une vidéo choquante de fans de FOOTBALL se battant comme des écoliers symbolise tout dans ce pays

Nous sommes Political Flare, nous livrons des nouvelles politiques avec un peu de flare de temps en temps. On pourrait d’abord regarder la vidéo ci-dessous et penser qu’il ne s’agit que d’un combat idiot régulier entre les fans des Panthers de la Caroline et les fans des Vikings du Minnesota, certains gars qui ont trop bu devenant incontrôlables. Mais nous, sur ce site, pensons que c’est un peu plus que cela.

Tout d’abord, ce n’est pas du tout un combat régulier. Un combat régulier implique deux têtes brûlées qui ne peuvent pas reculer, qui portent toutes deux environ neuf Coors Lights dans leur tête à l’époque. Non, cela semble impliquer dix à vingt personnes et c’est beaucoup plus sauvage. Les personnes âgées finissent par toucher durement le sol, ça dégénère, tellement vite, ça ne s’arrête pas vite, la sécurité semble soit inexistante, soit trop effrayée pour se mettre au milieu. (Cela semble se produire dans le hall du stade.)

Si quelqu’un a assisté à un match de la NFL ces derniers temps, on sait qu’il s’agit d’un investissement de 250 $ par couple et par match. Et c’est le strict minimum. Au moment où l’on paie 20 $ pour le stationnement, 90 $ pour les billets (et c’est dans le deuxième pont), achète une bière à 7 $ et un hot-dog à 8 $, vous êtes considérablement investi pour être au jeu et vous amuser. Théoriquement.

De plus, si vous êtes un Américain qui peut se permettre d’assister au match moyen de la NFL de nos jours, vous vous en sortez mieux que la plupart, qui vivent de chèque de paie en chèque de paie et ont beaucoup de raisons d’être reconnaissants dans ce monde avec beaucoup moins d’anxiété que certains.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Nous ne voulons pas trop en lire, mais il nous semble que plus on voit des bagarres dans les conseils scolaires, des bagarres à propos des vaccinations, des bagarres dans les avions et des bagarres au Capitole des États-Unis pour l’amour de Dieu, il nous semble indiquer une « chose » plus vaste, quelque chose où « se battre » est maintenant devenu plus acceptable. Nous avons tous lu les statistiques sur le nombre inquiétant de MAGA qui pensent que la violence peut être justifiée pour faire avancer un agenda politique.

Est-ce que cela rend les combats plus acceptables lors d’un match de football ? Nous pensons que oui. Donc, sans aller trop loin dans les causes profondes, voici un exemple de la situation actuelle du pays :

Panthers vs Vikings Brawl 😂😂 pic.twitter.com/11MewaOYtf – Eli Jones (@EliJones20) 17 octobre 2021

Incroyable et très triste. Nous espérons que ce n’était que des abrutis isolés.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak