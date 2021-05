Une vidéo de Batman qui fuit montre la Catwoman de Zoë Kravitz

Après la signature controversée de Robert Pattinson en tant que nouveau Bruce Wayne, et les multiples retards causés par le coronavirus, The Batman est devenu l’un des projets les plus attendus, à la fois dans l’univers DC et en 2022 en général. Avec une seule bande-annonce à ce jour, le fandom a soif de nouvelles images du film, et une nouvelle vidéo divulguée montre des scènes inédites de Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman.

La vidéo en question, divulguée via Reddit, est une featurette avec des interviews dans lesquelles une importance particulière est accordée à la fois à l’actrice et à son personnage, Selina Kyle, avec des images inédites du film.

En outre, le clip jette également un peu de lumière sur la façon dont Kravitz a préparé sa performance dans le film réalisé par Matt Reeves et sur le type de personnalité que Catwoman aura dans Le Batman.

“Selina peut prendre soin d’elle-même”, plaisante l’actrice dans le fragment d’interview. «Elle veut vraiment se battre pour ceux qui n’ont personne d’autre pour les défendre. Je pense que c’est là qu’elle et Batman se connectent vraiment », ajoute-t-elle à propos de la façon dont l’histoire d’origine de Catwoman se fondra avec celle de Bruce Wayne.

La vidéo comprend des images inédites de Selina sur une moto, ainsi qu’une perspective différente sur sa confrontation avec Batman qui a déjà été brièvement présentée dans la bande-annonce. Dans des interviews précédentes, Kravitz a qualifié Catwoman d’homologue féminine du chevalier noir.

Comme l’a expliqué l’actrice, alors que Batman représente la masculinité, Catwoman fait de même avec «la féminité. Une féminité qui représente le pouvoir et c’est un type de pouvoir complètement différent du pouvoir masculin, un peu plus compliqué, mais aussi plus doux », a déclaré Kravitz.

La première de The Batman est prévue pour le 4 mars 2022.

Source: Cependant