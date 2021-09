Une vidéo de la police capture les conséquences effrayantes de la bagarre entre un blogueur de voyage et son petit ami

Le mystère entourant la disparition de Gabby Petito, une blogueuse de voyage populaire, devient de plus en plus confuse. Petito a disparu à un moment donné lors d’un voyage en voiture avec son fiancé Brian Laundrie. La blanchisserie est revenue sans elle. Beaucoup pensent que Laundrie est impliquée dans la disparition de Petito. Même la sœur de Laundrie est confuse.

Sa sœur, Cassie Laundrie, s’est entretenue avec ABC7 à New York et affirme qu’elle n’a pas parlé à son frère depuis son retour de voyage, sans Petito. “Nous n’avons pas pu lui parler… J’aimerais pouvoir lui parler”, a-t-elle déclaré. “J’ai coopéré de toutes les manières possibles, j’aimerais avoir des informations que je pourrais donner plus … c’est tout ce que j’ai … j’ai donné à la police. De toute évidence, ma famille et moi voulons que Gabby soit retrouvé sain et sauf . Elle est comme une sœur et mes enfants l’aiment, et tout ce que je veux, c’est qu’elle rentre à la maison saine et sauve et ce n’est qu’un gros malentendu.”

La police a récemment publié des images de caméras corporelles d’eux parlant avec le couple à la suite d’un incident domestique signalé. La vidéo, qui a été publiée par le service de police de Moab, montre Petito, 22 ans, et Brian Laundrie, 23 ans, arrêtés le 12 août. . Laudrie aurait jeté sa fiancée hors de la voiture, dans le but de la “calmer”.

Lorsque la police les a arrêtés, Petito était visiblement désemparé. Elle a dit à la police qu’elle et Laudrie se disputaient sur « des problèmes personnels ». Elle a admis qu’elle souffrait d’un trouble obsessionnel-compulsif.

Cassie dit que les images de la caméra corporelle montrent un comportement “typique” du couple. “Cela avait l’air typique d’eux deux … chaque fois qu’ils se battaient, ils prenaient une petite pause et revenaient et s’en sortaient bien”, a-t-elle déclaré. “Parce que c’est ce qu’on fait en couple.”

Laudrie est considérée comme une personne d’intérêt dans l’affaire. Mais, la police de l’Utah n’exclut pas un lien possible entre la disparition de Petito et le récent meurtre non résolu d’un couple qui campait près de la même ville où Laudrie et Petito ont été arrêtés.

Crystal Turner, 38 ans, et Kylen Schulte, 24 ans, ont été vus pour la dernière fois à Woody’s Tavern dans la région le lendemain de l’arrêt de Laudrie et Petito. Leurs corps ont été retrouvés cinq jours plus tard. Tous deux ont été abattus.

“Nous examinons tout, je veux dire, tout ce qui était suspect à cette époque ou nous n’excluons rien pour le moment”, a déclaré à Fox News un porte-parole du bureau du shérif du Grand County. “Donc, nous enquêtons simplement sur les informations au fur et à mesure qu’elles arrivent.”