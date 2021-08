Une vidéo de l’école de Virginie indique aux élèves de 2e année qu’une clé pour se sentir en sécurité est zéro police – RedState ⋆ .

Vous êtes-vous senti en sécurité aujourd’hui ?

Si c’est le cas – et si vous êtes comme une dame dans une vidéo éducative récemment recommandée pour les jeunes enfants – c’est peut-être parce que vous n’avez aperçu aucun flic.

Tel que rapporté par Fox News, l’école élémentaire des arts et des sciences de Bailey – à Falls Church, en Virginie – a fourni un guide d’apprentissage d’été en ligne pour la 2e année.

Parmi ses offres : des leçons de quelqu’un nommé « Ki ».

La maternelle doit-elle être réveillée ?

Selon Bailey’s, la réponse semblerait oui.

Les « Mentor Texts for Writing » de l’école du comté de Fairfax étaient en partie composés de deux liens gracieusement fournis par l’organisation « Woke Kindergarten ».

Un lien a activé une vidéo YouTube, “Safe. Par Ki.

La vidéo explique : « Nous méritons tous de nous sentir en sécurité. »

En sécurité où ? Ki le présente :

dans nos maisons dans nos écoles dehors partout

Plus:

Ki poursuit en citant les moyens par lesquels elle se sent en sécurité :

Je me sens en sécurité quand je suis avec mes chiens. Je me sens en sécurité quand je suis avec mes amis. Je me sens en sécurité quand les gens écoutent mes sentiments.

Et:

Je me sens en sécurité quand il n’y a pas de police autour.

Si tout le monde mérite de se sentir en sécurité, et si le sentiment de sécurité est accompli pour Ki par l’absence de forces de l’ordre, alors elle doit mériter qu’il n’y ait jamais d’officiers dans les parages.

Et si quelqu’un près de Ki ne se sentait en sécurité que lorsque la police était présente ?

Une telle énigme me fait soupçonner que les gens méritent d’être physiquement en sécurité, plutôt que d’être obligés de « se sentir » en sécurité selon leur sensibilité.

Quoi qu’il en soit, Ki souligne, “[I]Ce n’est à personne de me dire ce que je ressens.

Mais tu as encore un travail :

‘[I]C’est le travail de chacun de s’assurer que les personnes qui sont traitées injustement se sentent aussi en sécurité.

Cette déclaration est accompagnée de l’image d’une affiche de Black Lives Matter.

Et la diapositive représentant l’absence de police met en scène une femme en extase évidente :

Woke Kindergarten propose d’autres vidéos telles que “Mon livre de pronoms”, “Woke Read Alouds: They, She, He, Easy as ABC” et le non binaire “TikTok: Identities Are DOPE! Quels sont les vôtres?”

Sous « Ressources sur l’équité pour les enseignants », le site Web de l’école est lié au compte Instagram de Woke Kindergarten.

Une autre page IG a approuvé: “Pas de sauveurs blancs.”

En outre annoncé par Bailey’s, selon le Fairfax County Times : « des sujets tels que…

Les mouvements de l’école ont pris le dessus :

Le site Web a suggéré de suivre des comptes sur les réseaux sociaux appelés «Woke Kindergarten» et «No White Saviors», ainsi que des comptes personnels individuels contenant des photographies et des informations que de nombreux parents considéraient comme trop sensibles pour être suggérées aux enseignants du primaire à mettre en œuvre en classe. Certaines des photographies des récits suggérés avaient un langage ou un contenu explicite, y compris la nudité et la semi-nudité.

L’ancienne membre du conseil scolaire Elizabeth Schultz a tweeté sa désapprobation :

Ceci n’est pas de l’éducation.

– c’est de l’endoctrinement. Conseils scolaires à Fairfax et au-delà : ARRÊTEZ de cibler le contenu CRT, sexualisé et politisé pour les petits enfants ; mentir aux parents que vous ne le faites pas ; & pousser les employés à se perfectionner pour les rendre complices. pic.twitter.com/YlvIzAfeeu – Elizabeth L. Schultz (@Think_Schultz) 23 juillet 2021

Maintenant, les écoles publiques du comté de Fairfax disent que l’inclusion était une erreur.

Via un porte-parole :

“Ce contenu a été publié par erreur par l’école et a depuis été supprimé du site Web.”

Le district semble se protéger d’une nouvelle presse négative – un clic sur le lien pour obtenir des conseils affiche désormais le message “Vous n’êtes pas autorisé à accéder à cette page”.

Mais vous pouvez voir sa prétendue itération précédente ici.

Également initialement approuvé par Bailey’s : « Good Trouble » de Woke Kindergarten :

En se connectant à Woke Kindergarten, l’école était peut-être elle-même en train de s’attirer de gros problèmes.

Pour plus d’informations sur les problèmes présumés, consultez les tweets d’Elizabeth ici (avertissement de contenu).

