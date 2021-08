Une vidéo de l’UFC 264 montre Conor McGregor révélant sa blessure

vient de se révéler une nouvelle vidéo de Conor McGregor après sa défaite à l’UFC 264 révélant sa blessure à Dana White, affirmant qu’il avait affaire à elle tout au long du camp d’entraînement pour son troisième combat avec Dustin Poirier. La star irlandaise finirait par perdre au premier tour en raison de la même blessure.

Conor McGregor révèle sa blessure à l’UFC 264

J’ai fait face à ça tout au long du camp. Cependant, Je ne pensais pas que quelque chose allait se passer“Conor McGregor a dit à Dana White à l’UFC 264 après ce qui est arrivé à votre cheville qui l’a amené à subir une intervention chirurgicale pour laquelle il sera hors de combat jusqu’en 2022. L’Irlandais n’a pas voulu annuler le combat mais sa décision a entraîné une blessure et une défaite le combat.

Avertissement

Pour les messages qu’il a publiés sur les réseaux sociaux depuis lors, Conor McGregor semble très bien évoluer et récupérer encore plus vite que prévu. Mais pour l’instant il vaut mieux ne rien anticiper car on ne sait jamais ce qui peut arriver avec une blessure aussi délicate. Bien sûr, encore une fois, nous lui souhaitons le meilleur et qu’il récupère à cent pour cent.

Nous serons attentifs à toutes les nouvelles qui surviennent sur l’état de santé de la star irlandaise, souhaitant non seulement qu’il se rétablisse mais que Revenez aux combats dès que vous le pouvez car vous allez certainement nous manquer.

