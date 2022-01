Une vidéo de spoiler Emerdale voit Meena comploter lentement la mort de Manpreet

Meena Jutla (Paige Sandhu) rit au visage de Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) à Emmerdale la semaine prochaine, alors qu’elle jure de la tuer lentement.

Comme les téléspectateurs le savent, Manpreet est actuellement retenu captif par sa sœur Meena, après avoir été pris dans l’explosion de The Woolpack.

Le boozer signature du savon a pris feu au cours de la saison des fêtes, juste au moment où Manpreet a découvert les secrets meurtriers de Meena.

Suite à l’explosion, Manpreet a prétendu n’avoir aucun souvenir des actes diaboliques de sa sœur, mais Meena a vite découvert qu’elle savait tout et l’a donc fait prisonnière.

L’édition de vendredi (31 décembre) du feuilleton d’ITV a vu Manpreet tenter de s’échapper, mais son plan a de nouveau été déjoué par l’ignoble Meena.

La semaine prochaine, elle se réveille pour trouver Meena qui veille sur elle, envisageant évidemment son prochain mouvement.

Le clip ci-dessus – tiré de l’offre de lundi (3 janvier) du feuilleton ITV – voit Manpreet s’excuser de s’être enfui, affirmant que Meena ferait exactement la même chose si les rôles étaient inversés.

Meena, cependant, trouve tout cela amusant, alors qu’elle rit au visage de sa sœur, avant de la bâillonner une fois de plus.

Plus : Savons



Dans des scènes bouleversantes, le tueur raconte à Manpreet comment elle regrette que tous ses meurtres précédents se soient produits trop rapidement, réitérant qu’elle ne permettra pas que cela se produise cette fois.

« Cette fois, je vais savourer chaque instant », s’exclame-t-elle, à la grande horreur de Manpreet.

Manpreet deviendra-t-il la prochaine victime de Meena ?

Emmerdale diffuse ces scènes le lundi 3 janvier à 19h sur ITV

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

