Une vidéo de surveillance capture un suspect dans la fusillade de Burger King à New York

Une vidéo de surveillance a capturé le moment où un tireur masqué a brandi son arme dans un Burger King à New York, où il a tiré et tué un adolescent caissier tôt dimanche.

Le service de police de la ville de New York (NYPD) a publié la vidéo, qui montre le voleur pointant son arme sur des employés derrière le comptoir du fast-food d’East Harlem.

Vêtu de noir, le tueur masqué a fouetté au pistolet un autre client masculin, a donné un coup de poing à une directrice et s’est enfui avec 100 $ après avoir tiré sur Kristal Bayron-Nieves, 19 ans, selon le New York Post.

Bayron-Nieves a été déclarée morte à l’hôpital métropolitain, où elle a été emmenée après avoir reçu une balle dans le torse, a annoncé la police.

Bayron-Nieves était caissière au Burger King depuis seulement trois semaines et avait déjà demandé un poste de jour parce qu’elle avait peur de travailler de nuit, selon sa famille.

Sa mère, Kristie Nieves, a déclaré au New York Post en espagnol par l’intermédiaire d’un traducteur que la jeune fille craignait pour sa sécurité car elle était jeune et « elle a plus de 50 sans-abri qui dorment devant le magasin ».

Nieves a déclaré qu’elle se sentait coupable parce qu’elle avait encouragé sa fille à aller travailler ce jour-là même si elle avait peur.

« Elle ne méritait pas d’être fauchée alors qu’elle travaillait dans un Burger King », a déclaré une source policière qui a parlé au New York Post.

Échec au crime offre une récompense de 3 500 $ pour les informations menant à l’arrestation du suspect.

Les homicides ont augmenté à New York ces dernières années. Il y a eu 318 meurtres en 2013, mais ce nombre est passé à 437 l’année dernière et il y a eu 479 meurtres en 2021 au 26 décembre, selon les données du NYPD.

L’augmentation du taux d’homicides à New York reflète une tendance à l’échelle nationale, car plusieurs grandes villes américaines ont établi des records de meurtres en 2021.