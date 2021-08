Parlant objectivement, Jamie est en grande partie écrit d’une manière qui fait de lui un antagoniste de ses frères et sœurs Dutton et de son père John, son ambition et son idéalisme étant éclipsés par son inefficacité et son manque de conscience sociale. Il est donc tout à fait compréhensible que les téléspectateurs de Yellowstone ne l’aiment pas, et ce dégoût était pleinement visible sous la vidéo Instagram, comme avec cette référence biblique.