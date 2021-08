Une vidéo déchirante montre Izzy tout dire à Carla et Sarah .

Izzy Armstrong (Cherylee Houston) a eu du mal à Coronation Street, se sentant incapable de s’ouvrir aux patrons Sarah Platt (Tina O’Brien) et Carla Connor (Alison King).

Le personnage populaire se protège depuis le début de la pandémie et a depuis repris le travail à Underworld, bien que depuis chez lui.

Sarah, cependant, a été inquiète il y a plusieurs semaines lorsqu’il est devenu clair qu’Izzy avait du mal à respecter le délai.

Carla, quant à elle, n’a pas été impressionnée par la qualité du travail d’Izzy et n’a pas perdu de temps à sauter sur un appel vidéo pour se plaindre.

Lorsque Sarah et Carla l’ont interrogée sur ce qui n’allait pas et si elles pouvaient faire quelque chose pour l’aider, Izzy a tué l’appel.

Dans les scènes à venir, cependant, Izzy parle à ses patrons de ce qu’elle a vécu, avec son voisin Fergus à ses côtés.

Izzy parle de ce qu’elle a vécu (Photo: ITV)

“Je sais que j’ai eu plus de chance que certains car j’avais Jake avec moi”, dit-elle, “mais que se passerait-il s’il attrapait le virus de l’école et le transmettait?”

«Chaque jour, quand il rentrait à la maison, je l’ai obligé à aller directement dans le bain et à mettre ses vêtements au lavage. J’avais même trop peur de le serrer dans mes bras ! Ce n’était pas facile, étant donné à quel point je souffre.

« Devoir tout faire moi-même, cela m’a fait mettre une pression supplémentaire sur mon corps. Je continue de me disloquer et de m’abîmer.

«J’ai appris à faire semblant jusqu’à ce que Jake se couche. J’ai peint sur un sourire pour qu’il n’ait pas peur.

‘La panique. C’était là tout le temps ! Et si quelque chose m’arrivait ? Qu’arriverait-il à Jake ?

J’ai passé ma vie à demander de l’aide, j’ai appris à ne pas être fier. Il ne s’agissait pas d’avoir besoin d’aide, mais de ne pas vouloir mourir.

Sarah et Carla écoutent, lui proposant de la soutenir de toutes les manières possibles.

Coronation Street diffuse ces scènes le mercredi 4 août à 20h30 sur ITV.

