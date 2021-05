Une vidéo dramatique montre une équipe SWAT arrêtant un pasteur pour avoir “ incité ” des gens à se rendre à l’église – RedState ⋆ .

Il n’y a pas beaucoup de jeu en ce moment, mais le Canada est un gâchis absolu. Dans certaines régions du pays, les mesures d’atténuation tyranniques mises en place par le gouvernement pour soi-disant combattre le COVID-19 sont si mauvaises qu’elles feraient rougir New York.

Une nouvelle vidéo dramatique vient d’être publiée par le journaliste indépendant et conservateur Ezra Levant de Rebel News montrant l’arrestation d’un pasteur chrétien pour avoir «incité» des gens à aller à l’église. Apparemment, une équipe SWAT a été utilisée pour l’arrêter après qu’il ait quitté son service religieux. Les fidèles avaient initialement expulsé la police du bâtiment de l’église, mais ils sont revenus en force.

Cela a conduit à cette rencontre dramatique, sur ce qui ressemble à une autoroute, où le pasteur Artur Pawlowski et son frère ont été placés en garde à vue.

Une équipe du SWAT lourdement armée vient d’abattre un pasteur chrétien qui rentrait de l’église chez lui. La police dit qu’il est accusé d’avoir «incité» des gens à aller à l’église. C’est le deuxième pasteur emprisonné cette année. Nous financons ses avocats sur https://t.co/bMwAj1iNfP pic.twitter.com/RZ913cQns3 – Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) 8 mai 2021

La police de Calgary s’est en fait vantée de l’arrestation après qu’elle ait eu lieu, a rapporté Levant.

La police se vante d’avoir emprisonné un pasteur chrétien pour «avoir organisé un rassemblement illégal en personne, y compris demander, inciter ou inviter d’autres personnes à assister à un rassemblement public illégal, promouvoir et assister à un rassemblement public illégal.» Https://t.co/bMwAj1iNfP https://t.co/ARhrLtfkDq – Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) 8 mai 2021

C’est absolument insensé. Je dirais que c’est du fascisme, mais c’est aussi quelque chose que vous vous attendez à voir dans la Chine communiste. Arrêtons-nous simplement sur le fait que c’est de la tyrannie – quels que soient les autres mots à la mode choisis pour la décrire.

Ce qui est encore plus effrayant, c’est que tant de personnes dans les réponses au tweet de la police de Calgary sont non seulement favorables, mais encouragent davantage d’arrestations. Les citoyens canadiens semblent être derrière l’idée d’un gouvernement tout-puissant capable de fermer les rassemblements publics sur un coup de tête et de mettre fin aux services religieux.

Je tiens également à souligner que si les policiers méritent généralement le respect, ils ne sont pas vos amis. Nous avons vu à maintes reprises tout au long de la pandémie, y compris aux États-Unis, où la police plie le genou devant les réglementations tyranniques de personnalités politiques qu’elle n’a pas à faire appliquer. Vous ne pouvez pas faire confiance à ces personnes, aussi vaillantes qu’elles soient la plupart du temps dans leurs devoirs, pour assurer vos libertés. C’est une autre raison pour laquelle le deuxième amendement est absolument essentiel à maintenir.

Honnêtement, c’est le genre de chose pour laquelle les révolutions se disputent. Je comprends qu’on essaie toujours de promouvoir des résolutions pacifiques dans une société ostensiblement démocratique, mais il arrive un moment où la désobéissance civile est nécessaire, et ensuite, si le gouvernement continue d’écraser les droits et la liberté, quelque chose au-delà de cela.