Une vidéo effrayante montre un tueur de New York abattu sur un jeune de 21 ans dans une épicerie fine

in

Des images troublantes obtenues par The Post montrent le moment où un homme armé de sang-froid étouffe la vie d’un homme de 21 ans dans une épicerie du Bronx.

Dans la vidéo de surveillance effrayante de 14 secondes, le tueur, vêtu d’un t-shirt débardeur blanc, d’un short en jean et de baskets et d’un sac à bandoulière, émerge de l’arrière du BH gourmet Deli à Fordham peu après 16 heures vendredi et ouvre le feu sur sa cible debout au comptoir.

DEUX ADOS GRAVEMENT BLESSÉS PAR UN ÉCLAIRAGE QUI A FRAPPÉ AU MOINS 7 SUR LA PLAGE DU BRONX

Le tireur s’avance et appuie à plusieurs reprises sur la gâchette de l’arme à feu alors que sa victime s’effondre sur le sol sur le dos, les jambes tremblantes, montrent les images.

Une personne parlant au téléphone portable est vue dans le clip courant pour se couvrir dans la charcuterie.

Les agents ont répondu à un appel d’agression à l’épicerie de Bainbridge Avenue près de Coles Lane lorsqu’ils ont trouvé la victime, identifiée par les flics comme étant Jayquan Lewis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lewis a reçu trois explosions à la poitrine, trois fois au bras et une fois à l’estomac, ont indiqué des sources.

Il a été déclaré mort à l’hôpital Saint-Barnabé. Les flics sont toujours à la recherche du tireur.

Cliquez sur ici pour en savoir plus sur le Poste de New York.