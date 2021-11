Une vidéo émerge dans laquelle il touche à nouveau l’un de ses fans

Lalo Mora revient toucher un de ses fans en concert | .

Comme vous l’avez sûrement déjà découvert sur le célèbre chanteur régional mexicain, Lalo Mora a été la cible d’opinions sur la façon dont il aborde ses fans à cette occasion, une vidéo a vu le jour dans laquelle on peut voir comment il célèbre de 74 ans Il n’a pas pu se contenir et a une nouvelle fois touché un de ses fans en plein concert.

La vidéo circule déjà dans tous réseaux social y en este podemos apreciar como el cantante aprovecha una vez más su posición como famoso para hacer bailar a su fan e incluso ponerla en posiciones bastante comprometedoras y muy cerca de él así como también que al momento de bailar coloca su mano en la parte baja de la jeune.

Sa main est une fois allée plus loin que ce qui est considéré comme correct, car en vérité on voit bien que Lalo s’y amusait et qu’en suivant le jeu de son fidèle adepte il ne pouvait éviter de s’exhiber devant toutes les personnes présentes au salon.

Mais cela ne s’est pas arrêté là, puisque la plupart des personnes qui étaient sur place ont leur téléphone portable et enregistraient le moment, donc la vidéo génère déjà des opinions partagées.

Rappelons que le chanteur était également impliqué dans une polémique grâce à un message qu’il a donné sur le dépistage précoce du cancer du sein, une campagne qui a fait beaucoup parler.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO DE LALO MORA



Lalo Mora continue avec ses attitudes.

Maribel Guardia Carmen Salinas et d’autres célébrités ont parlé du comportement de cette chanteuse qui est désapprouvée par la plupart des internautes et qui a même fait penser à certains de le poursuivre en justice ainsi que d’autres qui l’ont déjà fait comme « El Mijis ».

Il ne fait aucun doute que cette situation perdure et malgré ce qu’est sa fille, il est sorti pour le défendre en disant que pour qu’ils l’abordent s’ils savent déjà comment c’est, il ne pouvait pas justifier son comportement et encore moins de cette manière il semble qu’il profite de la situation de la scène.

Jusqu’à présent, Lalo Mora n’a rien exprimé à propos de cette nouvelle vidéo, mais il continuera sûrement sa vie de manière normale, tout comme il l’a fait et cela est démontré avec cette nouvelle preuve de son comportement.