Une vidéo épique de la NASA imagine l’avenir surréaliste des voyages spatiaux

La NASA a publié une vidéo présentant sa vision de l’avenir des voyages spatiaux, y compris le kayak sur Titan.

La NASA continue de partager son inspiration pour l’avenir des voyages spatiaux et du tourisme. Une nouvelle vidéo publiée en octobre a de nouveau fait le tour ces derniers temps. La vidéo se concentre fortement sur des illustrations animées de ce que la NASA envisage pour l’avenir du tourisme dans l’espace. C’est une vidéo passionnante, pleine de manières potentielles intéressantes d’explorer le système solaire.

L’avenir des voyages spatiaux est prometteur

Un vaisseau spatial fictif s’approche de la Lune. Source de l’image : Centre de vol spatial Goddard de la NASA/Chris Smith (KBRwyle)

L’organisation spatiale a clairement de grands projets pour l’avenir du tourisme spatial, du moins sur la base des éléments vus dans la vidéo. Bien qu’il ne dure qu’une minute, il y a beaucoup à digérer ici. Tout au long de celui-ci, nous voyons des choses comme des vaisseaux spatiaux futuristes volant autour de la lune. Une personne voyage en kayak sur les vagues de Titan. Ailleurs, on voit des gens sauter en parachute au-dessus des planètes. Nous voyons également un observatoire fictif rempli de touristes admirant la vue depuis les nuages ​​​​de Vénus.

C’est une vidéo passionnante et qui touche à beaucoup de promesses que les voyages dans l’espace nous ont apportées. Tout cela ressemble à de la science-fiction par rapport à ce à quoi ressemblent les voyages dans l’espace en ce moment, mais c’est un beau geste.

Créer les visions

Un kayakiste de l’espace pagayant dans les océans de la lune Titan de Saturne Source de l’image : Goddard Space Flight Center de la NASA/Chris Smith (KBRwyle) et NASA/JPL-Caltech

Les différents environnements de la vidéo ont été créés par le Goddard Space Flight Center de la NASA. Il s’inspire des affiches créées il y a quelques années par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

« Alors que nos explorateurs robotiques ont visité notre système solaire, le seul endroit au-delà de la Terre où les humains se sont tenus est la Lune. C’est aussi le prochain endroit où nous enverrons des astronautes. Mais pas le dernier ! Bien que les humains n’aient pas encore visité Mars, nous prévoyons d’ajouter des empreintes de démarrage aux traces de pneus du rover là-bas maintenant », écrit la NASA dans un article sur le site Goddard Media Studios.

« Nous rêvons aussi de voyager dans des mondes lointains et à quoi ils pourraient ressembler. Cette vidéo montre des aventures fantaisistes et imaginaires dans des lieux réels que nous avons étudiés », poursuit-il.

Si vous souhaitez voir comment la vidéo a été créée, Goddard a mis en place une vidéo des coulisses qui décompose tout. De plus, il a également publié des comparaisons côte à côte des affiches et des illustrations de la vidéo. Vous pouvez l’utiliser pour repérer les différences, les similitudes et simplement apprécier l’inspiration initiale.

Il est toujours intéressant de voir comment l’avenir du tourisme spatial est envisagé. La NASA et d’autres organisations poursuivent leur travail pour faire du voyage spatial une réalité. Nous y arrivons lentement aussi, car des percées telles que le système de défense DART nous offrent de nouvelles façons de travailler dans l’espace.