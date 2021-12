Une vidéo ESPN maladroite de Jalen Rose et Molly Qerim refait surface au milieu du divorce

Jalen Rose a surpris de nombreux téléspectateurs d’ESPN avec son annonce de divorce de sa femme et co-animatrice Molly Qerim. L’ancienne star du basket-ball a épousé Qerim il y a deux ans et demi, d’abord rendue publique ensemble en juin 2016, mais s’était séparée de l’hôte de First Take pendant un an avant le dépôt officiel du tribunal.

Après l’annonce surprise, de nombreux fans purs et durs ont fouillé les archives pour voir s’il y avait déjà eu un indice que la relation s’était détériorée pendant les ondes. Un utilisateur a déterré un clip où Rose parle d’être « fidèle » tandis que Qerim modérait.

Jalen Rose : « Les gens ne sont fidèles qu’en tant qu’options » Molly Qerim « Ne t’attires pas d’ennuis Jalen » Jalen Rose « Histoire vraie » Molly Qerim lui lance le regard de la mort pic.twitter.com/Nx4IPvL1zy – JzoSports (@JzoSports) 9 décembre 2021

Bien que l’interaction puisse être simplement ludique et semble laisser entendre que quelqu’un a été infidèle d’une manière ou d’une autre, cela vient également de 2017. Alors que le couple était ensemble, ils ont quand même décidé de se marier et de rester ensemble pendant deux ans. Donc, toutes les fissures qui ont pu se former ont probablement guéri ou n’avaient plus rien à ce stade.

Certains fans ont noté que le moment du divorce indiquait une sorte de colère derrière la décision, mais cela essaie également de manifester quelque chose dans la relation de célébrité qui n’est pas là en réalité. Un autre s’est demandé si l’annonce du divorce était liée à son épisode All the Smoke sorti vendredi, ce qui ne semble pas non plus être une idée solide. Il y avait aussi beaucoup de blagues sur la carrière de joueuse et l’apparence de Rose, quelque chose qui ne change pas pour l’ancienne star du basket-ball.

pic.twitter.com/JCCSPNJ3ev – Jalen Rose (@JalenRose) 8 décembre 2021

Selon TMZ, Rose a déposé son dossier initialement le 30 avril 2021. Cela est arrivé des mois après que les deux aient joué ensemble dans une publicité de Gatorade, la relation s’étant détériorée après que Qerim a déménagé au Connecticut et au siège d’ESPN.

Le point de vente ajoute que des panneaux étaient là pour ceux qui cherchaient. Qerim avait supprimé le nom de Rose de ses comptes de réseaux sociaux, et ni l’un ni l’autre n’avait partagé de photos ensemble pendant des mois. Pourtant, le dépôt ne semble pas avoir trop touché leur relation en tant que collègues et amis, avec beaucoup de soutien et de travail après le dépôt. Il convient également de noter que Rose ne recherche pas de pension alimentaire et que Qerim ne demande pas non plus de pension alimentaire pour époux.