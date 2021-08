Une vidéo horrible montre des personnes piégées dans un ascenseur inondé 10z viral

Plusieurs personnes étaient dans l’eau jusqu’au cou et piégées dans les ascenseurs d’un immeuble d’Omaha samedi, alors que de fortes pluies et des crues soudaines ont frappé la ville.

Le sous-sol d’un immeuble d’appartements à Omaha, dans le Nebraska, a commencé à se remplir d’eau samedi soir après que de fortes tempêtes et de fortes pluies aient provoqué des inondations soudaines dans certaines parties de la ville, a rapporté l’Omaha World-Herald. L’eau a piégé sept personnes à l’intérieur de deux ascenseurs, dont le résident Tony Luu, qui a enregistré la scène.

Luu et deux amis avaient décidé de prendre un ascenseur jusqu’au sous-sol pour voir s’il était inondé, mais alors qu’ils approchaient, l’eau a commencé à couler, a-t-il déclaré au World-Herald.

“Une fois que cela a commencé à monter, je savais que quelque chose de grave allait se passer”, a-t-il déclaré au journal.

Luu a contacté son colocataire après que l’eau soit montée jusqu’à leur cou, a rapporté le journal. Son colocataire et deux autres hommes ont réussi à ouvrir les portes et à libérer Luu et ses amis.

Quatre autres personnes piégées dans un autre ascenseur de l’immeuble ont été secourues par les pompiers, selon le rapport.

Les inondations à Omaha ont entraîné plus de 15 000 pannes de courant, endommagé plusieurs véhicules et bloqué les rues et les autoroutes de la ville, selon KETV. Six personnes ont été secourues après que leurs voitures ont été inondées.

