Une vidéo incroyable montre comment naissent les étoiles – .

Vous ne pensez probablement pas souvent aux étoiles. Bien sûr, le monde tourne autour de l’un d’eux, mais à part le Soleil, nous n’avons pas vraiment une belle vue rapprochée des autres. En ce qui concerne les étoiles, le Soleil est plutôt génial, et c’est la raison pour laquelle la vie sur cette planète est capable d’exister, nous devrions donc probablement respecter cela, mais tout comme tous les êtres vivants sur Terre mourront un jour, notre Soleil le sera aussi. La bonne nouvelle est que pour chaque étoile qui meurt, de nouvelles naissent et le processus est assez incroyable.

Dans une nouvelle vidéo, des chercheurs de plusieurs institutions utilisent un outil incroyable appelé STARFORGE (abréviation de Star Formation in Gaseous Environments) pour simuler comment d’énormes nuages ​​de matière dans l’espace forment finalement des étoiles. L’animation qui en résulte est un regard incroyable sur ce que l’on pense être le modèle le plus réaliste de formation d’étoiles.

La description de la vidéo se lit comme suit:

Il s’agit d’un film de la première simulation numérique de la formation d’étoiles dans un nuage moléculaire géant massif (20000 masses solaires) avec formation d’étoiles individuelles et un traitement complet de la rétroaction, des jets protostellaires, du rayonnement dans 5 bandes de fréquences, des vents stellaires et du noyau- effondrer les supernovae. Cela en fait la première simulation STARFORGE complète. Ce nuage particulier a été surnommé «l’enclume de la création».

Les étoiles naissent du gaz, de la poussière et d’autres matériaux qui sont attirés en un point central par gravité. Au fur et à mesure que la sphère rassemble plus de matière, son attraction gravitationnelle augmente également, attirant de plus en plus de gaz et tout ce qui est à sa portée. Une fois qu’il atteint une certaine taille, la pression incroyable à l’intérieur de la sphère génère des quantités incroyables de chaleur.

Les étoiles ont besoin d’une masse énorme pour soutenir les réactions nucléaires, mais une fois que cela se produit, les choses s’éclairent rapidement. Finalement, d’autres matériaux qui ne parviennent pas au cœur de l’étoile elle-même peuvent devenir des planètes, des astéroïdes, des lunes et d’autres objets qui finissent par orbiter autour de la sphère centrale beaucoup plus grande.

Ce nouveau modèle STARFORGE est peut-être la représentation la plus précise de ce qui se passe réellement dans d’énormes nuages ​​de gaz dans l’espace qui finissent par former des étoiles et des planètes. Le temps passe assez vite dans la vidéo, couvrant des millions d’années en une minute seulement, mais c’est un vrai régal à regarder.

“Les gens simulent la formation d’étoiles depuis une vingtaine d’années maintenant, mais STARFORGE est un bond en avant dans la technologie”, a déclaré Michael Grudić, co-auteur de l’étude publiée dans Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, dans un communiqué. «D’autres modèles n’ont pu simuler qu’une petite parcelle du nuage où se forment des étoiles, et non le nuage entier en haute résolution. Sans avoir une vue d’ensemble, nous manquons de nombreux facteurs susceptibles d’influencer le résultat de la star. »

